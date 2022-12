Kot, Seweryn, Dorociński i Mecwaldowski. Jest zwiastun filmu „Niebezpieczni dżentelmeni”

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego – wszystko to w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego, produkowanym przez Agnieszkę Dziedzic z Koi Studio („Tarapaty") we współpracy z Leszkiem Bodzakiem i Anetą Hickinbotham z Aurum Film („Boże Ciało"). Film został uhonorowany Nagrodą Publiczności na 38. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym.

Opis filmu „Niebezpieczni dżentelmeni"

Tadeusz Boy-Żeleński (Tomasz Kot), Witkacy (Marcin Dorociński), Joseph Conrad (Andrzej Seweryn) i Bronisław Malinowski (Wojciech Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina...

W obsadzie pojawili się: Tomasz Kot („Zimna wojna", „(Nie)znajomi"), Marcin Dorociński („Pitbull. Ostatni pies", „Gambit królowej" – serial), Andrzej Seweryn („Król" – serial, „Ostatnia Rodzina"), Wojciech Mecwaldowski („Klangor" – serial, „Juliusz"), Michał Czernecki („Miasto 44", „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Łukasz Simlat („Furioza", „Boże Ciało"), Sebastian Stankiewicz („Gierek", „Pan T."), Jacek Koman („Moulin Rouge", „Wielki Gatsby"), Anna Smołowik („Dawid i Elfy", „To musi być miłość"), Wiktoria Gorodeckaja („Krew Boga", „Ikar. Legenda Mietka Kosza").

Kiedy premiera „Niebezpiecznych dżentelmenów"?

Film „Niebezpieczni dżentelmeni” trafi do kin już 20 stycznia 2023 roku.

