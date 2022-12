Henry Cavill jednak nie zagra Supermana. Wydał oświadczenie

Jeszcze kilka tygodni temu Henry Cavill podzielił się z fanami dobrą wiadomością, że pojawi się w nowym filmie o przygodach Supermana. Aktor wcielał się w kultową postać w filmach „Człowiek ze stali”, „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” oraz w „Lidze sprawiedliwości”. Po tym jak na chwilę pojawił się w filmie „Black Adam”, który wprowadzał nową postać do uniwersum DC, widzowie byli przekonani, że zapowiada to powrót Cavilla w roli Supermana.

Henry Cavill kończy przygodę z Supermanem

Aktor potwierdził te domysły w mediach społecznościowych. Miał zagrać w drugiej części „Człowieka ze stali”. Wygląda na to, że był pewny nowego projektu, bowiem zrezygnował z udziału w 4. sezonie serialu „Wiedźmin”. Teraz poinformował, że jednak nie wystąpi w kolejnej części produkcji o przygodach Supermana. Prawdopodobnie powodem jest zmiana w DC Films, niedawno nowymi szefami zostali James Gunn i Peter Safran. Henry Cavill wydał oświadczenie w tej sprawie.

Właśnie miałem spotkanie z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem i mam smutne wieści. Ostatecznie nie powrócę jako Superman – zaczął.

W dalszej części aktor nie krył, że nie jest mu łatwo wycofywać się z wcześniej podanych informacji. „Po tym, jak studio kazało mi ogłosić mój powrót w październiku, przed podpisaniem kontraktu, ta wiadomość nie jest najłatwiejsza, ale takie jest życie” – czytamy. Mimo rozczarowania podkreślił, że akceptuje decyzję. „Zmiana warty to coś, co się zdarza. Szanuję to. James i Peter mają nowe uniwersum do zbudowania. Życzę im i wszystkim zaangażowanym w to uniwersum szczęścia” – podsumował.

Na koniec Henry Cavill zwrócił się do swoich fanów i nawiązał do wartości, które jego postać promowała przez lata. „Do tych, którzy byli po mojej stronie przez te wszystkie lata... Możemy przez chwilę rozpaczać, ale musimy pamiętać, że... Superman wciąż tu jest, wszystko, za czym się opowiada, wciąż istnieje, a przykład, który nam daje, wciąż trwa. Moja kolej noszenia peleryny minęła, ale wartości, które wyznaje Superman, nigdy nie znikną. To była fajna przygoda z wami wszystkimi, naprzód i w górę!” – zakończył wpis.

instagramCzytaj też:

„Avatar: Istota wody” to zaproszenie w głąb nieokiełznanej wyobraźniCzytaj też:

To oglądają teraz Polacy na Netflix. Najpopularniejsze filmy i seriale