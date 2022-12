„Na twoim miejscu”. Wyjątkowa komedia o tolerancji już niedługo w kinach

„Na twoim miejscu”, to oryginalna komedia z drugim dnem. Film w reżyserii Antonio Galdámeza zadebiutuje w kinach już 6 stycznia 2023 roku. W rolach głównych Paulina Gałązka („Dziewczyny z Dubaju”, „Furioza”) i Miron Jagniewski („Tajemnica zawodowa”).

„Na twoim miejscu” – czym jest film?

Kaśka i Krzysiek – młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo – na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia… Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? Zamiana ciał jest tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności.

„Na twoim miejscu” – film o tolerancji

W komedii „Na twoim miejscu” występują cenione gwiazdy polskiego kina m.in. Maria Pakulnis, Magdalena Lamparska, Michał Czernecki i Jan Frycz, który podzielił się swoją refleksją o filmie.

„Na twoim miejscu” opowiada o tolerancji. O tym, że może warto zaakceptować w sobie to, co akceptują w nas inni, i trochę się temu poddać. Czasem, by móc zrozumieć więcej, trzeba spojrzeć na swoje zachowanie z innej perspektywy – powiedział.

Podobną opinię o produkcji ma filmowa mama Kasi. – To film o wkraczaniu w prawdziwe, dorosłe życie. O tym, jak być w związku i jak ważne jest, by umieć ze sobą rozmawiać. W scenariuszu najbardziej urzekło mnie to, że ta opowieść jest blisko życia. Niczego nie musimy udawać. A do tego wszystko skonstruowane jest w taki sposób, że oprócz fajnych, mądrych rzeczy pojawiają się również dowcip i absurd – dodała Maria Pakulnis.

Na idealny balans pomiędzy tym co zabawne, a tym co zmusza do refleksji zwraca również uwagę Magdalena Lamparska, która w „Na twoim miejscu” gra Edytę. – Scenariusz jest lekki i zabawny, ale porusza ważne tematy. Mam poczucie, że widz będzie mógł przyjemnie spędzić czas, ale jednocześnie coś przemyśli, doświadczy, odczuje – podsumowała aktorka.

