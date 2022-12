„Jeszcze przed świętami”. Komedia romantyczna idealna na grudzień już na Netflix

„Jeszcze przed świętami” to niezwykle ciepła, pełna humoru opowieść wymykająca się tradycyjnym schematom świątecznych produkcji. Marysia to trzydziestokilkuletnia kurierka samotnie wychowująca synka. Gdy ktoś złośliwie zamienia paczki, które miała dostarczyć, musi rzucić wszystko i wyprostować całe zamieszanie. Na domiar złego do jej auta dosiada się Krzysiek, wyjątkowo namolny klient, któremu zależy, aby jak najszybciej odzyskać przeznaczoną dla niego przesyłkę.

W rolę Marysi wcieliła się Monika Frajczyk, Krzyśka zagrał Piotr Pacek. Na ekranie partnerują im m.in. Dorota Kolak, Mirosław Baka i Łukasz Simlat. Za reżyserię odpowiadają Aleksandra Kułakowska i Maciej Prykowski, którzy wraz z Marią Pułaską-Białkowską są również autorami scenariusza.

„Jeszcze przed świętami” – kiedy premiera?

Od 6 grudnia widzowie wszystkich krajów, w których dostępna jest platforma Netflix oglądać mogą „Jeszcze przed świętami”. Jest to pierwszy film NEXT FILM wyprodukowany dla Netflix i trzecia produkcja własna firmy. Za reżyserię filmu odpowiadają Aleksandra Kułakowska i Maciej Prykowski, którzy wraz z Marią Pułaską-Białkowską są też autorami scenariusza. W rolach głównych zobaczymy Monikę Frajczyk, Piotra Packa i po raz pierwszy na ekranie Franciszka Krupowicza, partnerują im m.in. Dorota Kolak, Mirosław Baka, Marek Kalita i Łukasz Simlat.

– Zakres działań Next Film stale się poszerza. Z dystrybucji płynnie przeszliśmy do produkcji filmów sami stawiając przed sobą nowe wyzwania. Ogromnie cieszy nas, że już od dziesięciu lat możemy dostarczać widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. Prezentować filmy, które doceniane są zarówno przez publiczność, krytyków jak i ludzi z branży. Nasz jubileuszowy rok kończymy pełni optymizmu – mówi Robert Kijak, prezes firmy NEXT FILM.

