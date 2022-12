Co oglądać w wolny weekend na Netflix? Lista nowości

W tym tygodniu na platformie Netflix pojawiło się ponad 35 nowych tytułów. To kontynuacje znanych i uwielbianych produkcji, jak i zupełne świeżynki. Wśród premier znajdziecie też polskie akcenty, w tym „Pewnego razu na krajowej jedynce”. Nie zabrakło też świątecznych propozycji. Sprawdźcie listę i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie.

„Qala”

Utalentowana i obiecująca piosenkarka zmaga się z presją sukcesu, lekceważeniem ze strony matki, chwilami zwątpienia i demonami przeszłości, które wciąż ją prześladują.



„Eye See You”

Uzależniony od alkoholu agent FBI, Jake Malloy, zostaje wysłany na odwyk do specjalistycznego ośrodka w mroźnym Wyoming. Wkrótce zaczynają ginąć tam ludzie.



„Mamy tylko dziś”

Znany scenarzysta komediowy poznaje młodą wokalistkę z Nowego Jorku, z którą niemal od razu się zaprzyjaźnia. Pomimo różnic pokoleniowych rodzi się między nimi więź, co na nowo definiuje ich koncepcję miłości i zaufania.



„K-9”

Partnerem policjanta tropiącego handlarzy narkotyków zostaje specjalnie wyszkolony owczarek alzacki.



„Romesh Ranganathan. The Cynic”

Romesh Ranganathan powraca do rodzinnego Crawley w Anglii, gdzie rozprawia o weganizmie i swoich dzieciach, a także pozwala nam zajrzeć za kulisy swojego stand-upu.



„Łowca potworów”

Porucznik Artemis wraz z grupą wyspecjalizowanych żołnierzy, przenosi się do świata niebezpiecznych i potężnych potworów.



„Green Sea”

Kobieta, która straciła pamięć, zatrudnia się w nadmorskiej tawernie, gdzie przyrządza pełne nostalgii posiłki – dopóki właściciel nie odkrywa, kim naprawdę jest.



„Nazywam się Vendetta”

Gdy dawni wrogowie zabijają członków jego rodziny, były mafijny cyngiel i jego porywcza córka uciekają do Mediolanu, gdzie w ukryciu opracowują plan zemsty.



„Wymarzony koń”

Barmanka z małego miasteczka hoduje konia z potencjałem wyścigowym. Przekonuje sąsiadów by pomogli jej w utrzymaniu wierzchowca by mógł konkurować z najlepszymi.



„Wojownicy przyszłości”

W Ziemię uderza meteoryt niosący niszczycielską roślinę. Grupa gotowych na śmierć żołnierzy ma tylko kilka godzin, by ocalić swoje miasto przed unicestwieniem.



„Człowiek czynu”

Anarchista przeprowadza pomysłową operację fałszerską w jednym z największych banków na świecie w tym dramacie zainspirowanym życiem Lucia Urtubii.



„Sr.”

Portret życia i kariery nieszablonowego filmowca Roberta Downeya Seniora, który szybko przeradza się w medytację nad sztuką, życiem i śmiercią i leczeniem dysfunkcji pokoleniowych.



„Upiór w operze”

Oszpecony geniusz muzyki zamieszkujący podziemia paryskiej opery zakochuje się w młodej śpiewaczce.



„Ojciec Chrzestny, Epilog: Śmierć Michaela Corleone”

Reżyser i scenarzysta Francis Ford Coppola przedstawia swój ostateczny montaż i rekonstrukcję ostatniego filmu z epickiej trylogii Ojciec Chrzestny – Ojciec Chrzestny Mario Puzo, Epilog: Śmierć Michaela Corleone. Michael Corleone (Al Pacino), teraz po sześćdziesiątce, stara się uwolnić swoją rodzinę od więzów zbrodni i znaleźć odpowiedniego następcę dla swojego imperium. Tym następcą może być bezwzględny Vincent (Andy Garcia)... ale może być on też iskrą zapalną, która zniweczy nadzieję Michaela na legalność biznesu i zainicjuje piekło mafijnej przemocy.



„Gorąca głowa”



W dystopijnym świecie, w którym epidemia rozprzestrzenia się przez rozmowy, pewna despotyczna instytucja ściga lingwistę odpornego na tę chorobę.



„Gilbert Chikli: Oszust w masce”

Wnikliwe wywiady ze wspólnikami i ofiarami pozwalają zrozumieć, w jaki sposób przebiegły oszust wyłudził od francuskich elit miliony euro.



„Moje nieortodoksyjne życie”, sezon 2.

Serial o życiu Julii Haart - prezeski korporacji Elite World Group i byłej członkini ultraortodoksyjnej żydowskiej społeczności - i jej dorosłych już dzieci.



„Take Your Pills: Xanax”

Dla jednych to lekarstwo, dla innych – przekleństwo. W tym odkrywczym dokumencie pacjenci i eksperci omawiają lek przepisywany masowo na stany lękowe.



„Święta w Angel Falls”

Lekarka pracoholiczka chce udowodnić swojemu byłemu, że czuje ducha Bożego Narodzenia. Kto jej pomoże w załatwianiu świątecznych sprawunków? Barman-anioł, rzecz jasna!



„Kochanek Lady Chatterley”

Rozczarowana mężem Lady Chatterley wdaje się w gorący romans z gajowym zatrudnionym w ich posiadłości.



„Scrooge: Opowieść wigilijna ”

Jest mroźny wigilijny wieczór. Tej nocy samolubny skąpiec Ebenezer Scrooge ma ostatnią szansę, by zmierzyć się ze swoją przeszłością – i zmienić przyszłość.



„Nadszedł świąteczny czas”

Agentka nieruchomości kładzie na szali miłość, majątek i więzi rodzinne, gdy zakochuje się w kliencie, który chce kupić przytulny pensjonat jej ojca.



„Zmiłuj się, Graça”

Carlinhos przyłapuje swoją partnerkę na zdradzie i prosi pełną życia Graçę, aby udawała jego dziewczynę w czasie świątecznej wizyty u jego tradycyjnej rodziny.



„Na miejscu zbrodni: Teksańskie pola śmierci”

Zarośnięte pole i kawałek autostrady to elementy łączące odrażające morderstwa dokonane na przestrzeni wielu dziesięcioleci.



„Pewnego razu na krajowej jedynce”

Grupa skonfliktowanych nieznajomych przypadkowo rusza w trasę samochodem użytym w ucieczce po napadzie na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych. Nieoczekiwani znalazcy postanawiają zatrzymać pieniądze, mimo że grasujący na wolności przestępca zrobi wszystko, żeby je odzyskać.



„Troll”

Gdy w norweskich górach budzi się starożytny troll, grupa barwnych bohaterów musi połączyć siły, aby powstrzymać go przed sianiem zniszczenia.



„Firefly Lane”, sezon 2.

Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?Czytaj też:

