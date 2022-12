Co przygotował dla widzów w grudniu Canal+? Sprawdźcie listę premier

Gdy słupki termometrów bezlitośnie wędrują w dół, a mrok coraz wcześniej spowija ulic, nie ma nic lepszego niż filmowy seans w ciepłym zaciszu własnych czterech kątów. Sprawdźcie, co obejrzycie w grudniu w serwisie Premiery Canal+.

„Tom i Jerry: Kraina bałwanków” – 1 grudnia



W magicznej, zimowej scenerii Jerry i jego bratanek, Tuffy lepią mysz ze śniegu, która w cudowny sposób zaczyna żyć własnym życiem! Aby uchronić swojego nowego przyjaciela, któremu nadali imię Larry, przed odwilżą, Tuffy i Jerry muszą przetransportować go do bajkowej Wioski Bałwana. W tym całym chaosie pojawia się Tom i złowieszczy doktor Doublevay, którzy mają swoje własne plany co do Larry’ego. Przygotuj się na niezapomnianą przygodę wypełnioną śniegiem, piosenkami, akcją i śmiechem oraz świąteczną atmosferą.



„Bullet Train” – 3 grudnia

Brad Pitt i Sandra Bullock – w szalonym filmie akcji na podstawie hitowej japońskiej książki Kotaro Isaka pod tym samym tytułem. Za kamerą twórca JOHNA WICKA, David Leitch.



Grupa płatnych zabójców spotyka się w najszybszym pociągu świata jadącym z Tokio do Morioki. Okazuje się, że Ladybug (Brad Pitt) i pozostali orientują się, że ich zlecenia są ze sobą powiązane. Co czeka ich na stacji końcowej?



„Black Adam” – 5 grudnia



Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów – i prawie równoczesnym uwięzieniu - Black Adam zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość.



„Boxing Day” – 5 grudnia



Aktor Aml Ameen tym razem po obu stronach kamery w świątecznej komedii romantycznej.

Brytyjski pisarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych wraca do rodzinnego Londynu na Boże Narodzenie. Melvina chce przedstawić bliskim swoją narzeczoną. Czy na wskroś amerykańska Lisa odnajdzie się w ekscentrycznej, brytyjsko-karaibskiej rodzinie ukochanego?



„Trzy tysiące lat tęsknoty” – 15 grudnia



Film laureata Oscara George'a Millera w gwiazdorskiej obsadzie. W rolach głównych nagrodzona przez Akademię Tilda Swinton i zdobywca Złotego Globu, Idris Elba.

Mocno stąpającą po ziemi dr Alithea Binnie podchodzi do życia z dużą dawką sceptycyzmu. W swoich poczynaniach zawsze kieruje się zdrowym rozsądkiem i nie ulega uczuciom. Wszystko zmienia się, gdy na jej drodze staje najprawdziwszy dżin, który w zamian za wolność, spełnieni jej trzy życzenia. Mimo początkowych wątpliwości Alithea wypowiada życzenie, które zaskoczy ją samą.



„Tedi i szmaragdowa tablica” – 15 grudnia



Tedi Jones powraca w nowej komedii familijnej. Najnowsza przygodowa animacja prosto z kin!

Archeolog Tedi Jones pragnie zostać zaakceptowanym przez kolegów po fachu. Niestety, gdy niechcący niszczy egipski sarkofag, ściąga na nich i siebie starożytną klątwę. Wraz z Sarą musi przemierzyć pół świata, by uratować Mumie, Jeffa i Belzoniego.



„Gdzie śpiewają raki” – 17 grudnia



Jedna z najpiękniejszych powieści ostatnich przeniesiona na ekran. Książka autorstwa Delii Owens tak zachwyciła Reese Witherspoon, że ta postanowiła wyprodukować ekranizację. W roli głównej wystąpiła nominowana do Złotego Globu Daisy Edgar-Jones.

Karolina Północna w połowie XX wieku. Pochodząca z ubogiej, pełnej przemocy i alkoholu rodziny Kya Clark, samotnie dorasta na bagnach. Porzucona przez najbliższych jako kilkulatka, schronienie znajduje w przyrodzie. Mimo iż jest inteligentną i wrażliwą dziewczyną, przez mieszkańców pobliskiego miasteczka uznawana jest za wybryk natury. Dlatego, kiedy jej były chłopak pada ofiarą morderstwa, Kya zostaje główną podejrzaną.



„Christmas in Paradise” – 19 grudnia



Elizabeth Hurley i trzykrotny zdobywca Złotego Globu, Kelsey Grammer w zwariowanej świątecznej komedii.

Kiedy Joanna dowiaduje się, że jej tata uciekł z domu i zaszył się na karaibskiej wyspie, wraz z siostrami postanawia ściągnąć go do domu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.



„Uśmiechnij się” – 22 grudnia



Pierwszy horror od dawna, który zwyciężył w amerykańskim Box Office. Pracująca na oddziale psychiatrycznym dr Rose Carter jest uczestniczką traumatycznego wydarzenia z udziałem jednej z pacjentek. Od tej chwili wokół lekarki zaczynają dziać się niewytłumaczalne, przerażające zjawiska. By wygrać ze strachem i odzyskać kontrolę nad życiem, Rose musi zmierzyć się z demonami przeszłości.



„Cicha ziemia” – 23 grudnia



Agnieszka Żulewska i Dobromir Dymecki w poruszającym obrazie Agnieszki Woszczyńskiej. Film brał udział w konkursie głównym podczas zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ania i Adam wyjeżdżają na wakacje do Włoch, gdzie na jednej z malowniczych nadmorskich wysp wynajmują wymarzoną willę. Okazuje się, że rezydencja ma wiele mankamentów, z których najbardziej problematycznym jest nieczynny basen. Pojawienie się robotnika, który ma uporać się z usterką, nieoczekiwanie uruchamia lawinę niepojących wydarzeń. Z pozoru poukładane i szczęśliwe małżeństwo, okazuje się nie być takim, na jakie wygląda



„Koniec świata, czyli kogel mogel 4” – 24 grudnia



Kontynuacja filmowej serii, którą pokochały całe pokolenia Polaków. Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnuka, ale na drodze do szczęścia młodego Zawady staje Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohaterowie spotkają się w jednym miejscu, nastąpi tytułowy koniec świata.



„Barbarzyńcy” – 23 grudnia



Reżyserski debiut Zacha Creggera, świetnie oceniony przez krytyków. Horror był hitem tegorocznego Halloween. Przyjeżdżając do Detroit na rozmowę o pracę, Tess Marshall postanawia wynająć domek na przedmieściach. Na miejsce przebywa późnym wieczorem i odkrywa, że przez pomyłkę mieszkanie zostało w tym samym czasie udostępnione innej osobie. Wbrew rozsądkowi, młoda kobieta decyduje się pozostać na miejscu z nieznajomym. Wkrótce okazuje się, że to nie sublokator jest największym problemem wynajętego mieszkania.



„IO” – 30 grudnia



Tegoroczny polski kandydat do Oscara®. Obraz w reżyserii Jerzego Skolimowskiego został uznany za Najlepszy Film Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W jednej z ról Sandra Drzymalska, gwiazda młodego pokolenia, która zdobyła nagrodę specjalną podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Osiołek IO spotyka na swojej drodze zarówno ludzi dobrych, jak i złych. Doświadcza radości i bólu, a jego losem rządzi przypadek, który w jednej chwili może zmienić szczęście w rozpacz, a smutek w nieoczekiwaną radość. Jednak IO nie traci swej niewinności nawet na chwilę.



„Goście” – 30 grudnia



Duńsko-holenderski thriller psychologiczny o ludzkiej tragedii i niemocy wobec zła. Film jest inspirowany doświadczeniami reżysera i scenarzysty, Christiana Tafdrupa.

Pochodzący z Danii Bjørn i Louise wraz z córeczką Agnes wyjeżdżają do nowych znajomych. Poznana na wakacjach rodzina z Holandii, wydaje się wyjątkowo radosna i zabawna. Szybko jednak wspólny weekend zaczyna przybierać przerażający obrót, a gospodarze pokazują inne, szokujące oblicze.Czytaj też:

Premiery na HBO Max w grudniu. Lista nowości dzień po dniuCzytaj też:

Jessica Simpson schudła 45 kilogramów! Chwali się figurą, a fani są przerażeni