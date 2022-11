Świetne premiery w grudniu na HBO. Sprawdź listę nowości

„Drzewo życia: Strzelanina w synagodze w Pittsburghu” – premiera 1 grudnia, HBO



27 października 2018 roku zwolennik białej supremacji wszedł do synagogi w Pittsburghu i zabił jedenastu wiernych. Szokujący dokument HBO pokazuje kryzys społeczny związany z nienawiścią, który zagraża zbiorowemu bezpieczeństwu.



„Powiedz hej, Willie Mays!” – premiera 1 grudnia, HBO



Historia życia legendy baseballu – Williego Maysa, który powszechnie uważany jest za najlepszego żyjącego gracza. Obraz opowiada o jego karierze – od dzieciństwa w Alabamie przez czas spędzony z Birmingham Black Barons w Negro League.



„Tokyo Vice” – premiera 2 grudnia, HBO



Serial kryminalny luźno oparty na reportażach dziennikarza Jake’a Adelsteina o pracy policji w Tokio. Głównym bohaterem jest Adelstein, który w latach 90. patroluje skąpane w świetle neonów zaułki Tokio, gdzie wszystko jest iluzją.



„C’mon C’mon” – premiera 3 grudnia, HBO



Joaquin Phoenix jako dziennikarz radiowy, który dość niespodziewanie wyrusza ze swoim siostrzeńcem w podróż przez kraj. Mike Mills za kamerą.



„Mroczne materie” – premiera 6 grudnia o 3:00 rano, powtórka o 20:10, HBO



W ostatnim rozdziale epickiego serialu fantasy Lyra i Will muszą wyruszyć w podróż do mrocznego miejsca, z którego nikt nigdy nie wrócił.



„8-bitowe Święta” – premiera 4 grudnia, HBO



Zabawne spojrzenie na przygody z czasów dzieciństwa. Akcja filmu rozgrywa się na przedmieściach Chicago pod koniec lat 80., a jej bohaterem jest dziesięcioletni Jake Doyle, który stara się zdobyć na Święta najnowszy i najlepszy system gier wideo.



„Kontra” – premiera 8 grudnia, HBO



Pozycja profesora Richarda Pohla jest zagrożona po tym, jak obraził na zajęciach studentkę prawa Naimę Hamid. Kiedy wideo staje się popularne w sieci, rektor college'u daje mu ostatnią szansę.



„Shaq” – premiera 8 grudnia, HBO



Czteroodcinkowy serial dokumentalny o jednej z najbardziej kultowych postaci koszykówki, Shaquille'u O'Nealu.



„Synek mamusi” – premiera 8 grudnia, HBO



Obraz opowiada o wychowaniu zdobywcy Oscara, scenarzysty „Milka”, Dustina Lance'a Blacka. Artysta bada swoje korzenie, tożsamość gejowską i bliskie relacje z matką, wracając do miejsc, w których dorastał.



„Cyrano” – premiera 11 grudnia, HBO



Ponadczasowa opowieść o miłosnym trójkącie. Cyrano de Bergerac jest przekonany, że jego wygląd czyni go niegodnym Roxanne. Mężczyzna nie wyznał jeszcze jej swych uczuć, a ona zakochała się od pierwszego wejrzenia w innym.



„Hannes” – premiera 15 grudnia, HBO



Urodzeni w tym samym miejscu i czasie, Hannes i Moritz wyrastają na nierozłącznych przyjaciół. Jednak pewnego dnia tragiczny wypadek motocyklowy na zawsze zmienia ich życie, pozostawiając Hannesa w śpiączce z niewielką szansą na wyzdrowienie.



„Mood” – premiera 17 grudnia, HBO3



Sasha ma wielkie marzenia, aby zostać gwiazdą muzyki, ale zupełnie nie ma pojęcia, jak je urzeczywistnić.



„Świąteczny prezent pod choinkę” – premiera 23 grudnia, HBO



Dorosły już Ralphie powraca w kontynuacji świątecznego hitu. Tym razem bohater musi poradzić sobie jako ojciec ze świętami Bożego Narodzenia i wszystkim, co się z nimi wiąże.



„Tajemnice piłki nożnej” – premiera 15 grudnia, HBO



Młody człowiek hakuje światowy przemysł piłkarski, aby zdemaskować jego najbardziej nikczemne postacie i staje się celem potężnych agentów i oligarchów.



„Mistrz światła” – premiera 22 grudnia, HBO



George Anthony Morton to malarz, który spędził dziesięć lat w więzieniu. Za kratami pielęgnował swoje wyjątkowe zdolności artystyczne, a po uwolnieniu robi wszystko, aby przeciwstawić się nierównym regułom społecznym.



„Święta na jemiołowej farmie” – premiera 24 grudnia, HBO



Książka Emmy o życiu na australijskiej farmie ma stać się sensacją wydawniczą – a szefowa wydawnictwa i jej przystojny syn przyjeżdżają, aby osobiście zobaczyć codzienność autorki.



„Przyjaciele: Spotkanie po latach” – premiera 24 grudnia, HBO



Jenifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, a także wyjątkowi goście, spotykają się po latach, aby wspólnie celebrować kultowy już serial.



„Morbius” – premiera 25 grudnia, HBO



Zdobywca Oscara Jared Leto wciela się w rolę tajemniczego antybohatera Michaela Morbiusa, który po nabyciu nadludzkich zdolności musi zmierzyć się ze swoją nową i przerażającą naturą.



„Świąteczny walc” –premiera 25 grudnia, HBO



Po odwołaniu bożonarodzeniowego ślubu Avery, instruktor tańca pomaga dziewczynie zmierzyć się z jej życiowymi lękami i spełnić marzenie o nauce tańca.



„Dickens na Święta” – premiera 26 grudnia, HBO



Cassie wraca do swojego rodzinnego miasta, Dickens, po tym, jak próbowała swoich sił jako reżyserka na Broadwayu. Teraz musi zmierzyć się z wyreżyserowanym lokalnego przedstawienia „Opowieść wigilijna” z okazji święta miasta.



„Świąteczne harmony” – premiera 27 grudnia, HBO



Piosenkarka i autorka tekstów dostaje szansę od losu i wyrusza w podróż na drugi koniec kraju, aby spełnić swoje marzenia. Dociera jednak tylko do Harmony Springs w Oklahomie, gdy jej fundusze i pomysły nagle się kończą.



„Obcy na poddaszu” – premiera 26 grudnia, HBO



Grupa dzieciaków broni swojego letniskowego domu w Maine przed najeźdźcami z kosmosu w bitwie, która zadecyduje o losie Ziemi i letnich wakacji.



„Świąteczna tajemnica” – premiera 28 grudnia, HBO

Sto lat temu mały chłopiec odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt swojemu małemu miasteczku. Teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, brakuje dzwoneczków, a rozwiązanie sprawy spoczywa w rękach grupy dzieciaków.





„Hollywoodzkie święta” – premiera 29 grudnia, HBO



Jessica jest reżyserką w Hollywood, która znana jest ze swoich świątecznych filmów. Kiedy pewnego dnia szef stacji grozi wstrzymaniem produkcji, kobieta próbuje ratować swój najnowszy świąteczny obraz.



„Ranking: Licealny dramat” – premiera 29 grudnia, HBO



Sztuka i rzeczywistość zderzają się w filmie mówiącym o wyścigu o przyjęcie na amerykańskie uczelnie. Historia opowiedziana jest przez uczniów zaangażowanych w dystopijny musical Ranked, którego fabuła opiera się na założeniu, że pozycja rządzi wszystkim – od miejsca, w którym siedzisz, po to, co przyniesie przyszłość.Czytaj też:

QUIZ z życia gwiazd PRL. Jędrusik, Przybora, OsieckaCzytaj też:

Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu serialu „Odwilż”. Co wiemy o kolejnej odsłonie?