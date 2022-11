Chris Hemsworth zawiesza karierę. Aktor usłyszał niepokojącą diagnozę

Chris Hemsworth jest przede wszystkim kojarzony z roli Thora Uniwersum Marvela. Ostatnio aktor zdecydował się na udział w oryginalnym projekcie. Chodzi o serial dokumentalny „Bez granic z Chrisem Hemsworhem”. Formuła programu polega na przekraczaniu własnym granic przez celebrytę. Show emitowane na platformie Disney+ obrazuje jak Chris Hemsworth dokonuje niezwykłych wyczynów, które mają pokazać limity ludzkiego organizmu. Jak wynika z oficjalnego opisu, wszystkie podjęte wyzwania mają na celu nie tylko sprawdzenie własnych granic przez aktora, ale też powstrzymanie chorób wieku starczego, póki to jest możliwe.

Chris Hemsworth kończy karierę? Aktorowi grozi Alzheimer

Właśnie podczas kręcenia jednego z odcinków Chris Hemsworth poddał się badaniom, który wykazały, że ma dwie kopie genu ApoE4. Oznacza to, że gwiazdor jest narażony od 8 do 10 razy bardziej na zachorowanie na Alzheimera. W takiej sytuacji jest zaledwie od dwóch do trzech procent populacji. Mimo że twórca show przekazał celebrycie diagnozę na osobności i zaproponował unikanie tego tematu w obecności kamer, to filmowy Thor nie nie skorzystał z tej opcji. Podkreślił, że jeśli jego sytuacja może być wskazówką dla innych, to warto o tym mówić.

Po skończonej trasie, która promuje wspomniany program „Bez granic”, Chris Hemsworth zamierza zrobić sobie przerwę od aktorstwa. W rozmowie z „Vanity Fair” podkreślił: Nie rezygnuję z aktorstwa, ale muszę zrobić sobie przerwę. Dodał, że chce spędzić więcej czasu ze swoją żoną Elsą Pataky oraz trójką ich dzieci, a także skoncentrować się na zadbaniu o siebie, czyli wysypianiu się, zdrowym odżywianiu i sporcie.