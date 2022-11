Zamiana ciał w nowej polskiej komedii. Mamy zwiastun „Na twoim miejscu”

Kaśka i Krzysiek – młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo – na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia.

– Ogromnie spodobało mi się to wyzwanie aktorskie. Po niezwykle kobiecych rolach, które wcześniej grałam, np. w filmie „Dziewczyny z Dubaju", zagrać faceta? Fantastyczna przygoda! Poza tym po zdjęciach próbnych wiedziałam, że projekt będzie miał wspaniałą energię i twórców. Ilość uwagi i przygotowanie reżysera po prostu mnie ujęły. Z Mironem już na tamtym etapie złapaliśmy chemię, a produkcja dbała o profesjonalną i twórczą atmosferę – mówi, wcielająca się w postać Kaśki, a po zamianie ciał również Krzyśka, Paulina Gałązka.

Debiut Antonio Galdámeza

Reżyserem „Na twoim miejscu" jest Antonio Galdámez, dla którego jest to pełnometrażowy debiut fabularny. – Domeną reżysera jest praca z aktorem. To oczywiście ogromna przyjemność, ale również wyzwanie. Opowiedzieliśmy o relacji bohaterów w sposób dowcipny i wesoły, jednak ważne było dla mnie zawarcie także cieni, rzeczy trudnych do przepracowania i dających do myślenia. Praca nad różnymi tonami, ciągłe wyważanie proporcji między śmiechem a łzami – to był proces niezwykle ciekawy i inspirujący – stwierdził.

„Na twoim miejscu”. Kto jeszcze w obsadzie?

W filmie w główne role, zarówno Kaśki jak i Krzyśka wcielają się Paulina Gałązka oraz Miron Jagniewski, na ekranie partnerują im m.in. Maria Pakulnis, Magdalena Lamparska, Jan Frycz, Michał Czernecki i Delfina Wilkońska. Za scenariusz filmu odpowiadają Łukasz Światowiec i Anna Bielak.

Premiera „Na twoim miejscu” już 6 stycznia 2023 roku.

Czytaj też:

„Świat według Kiepskich”. Wyemitowano ostatni odcinek. Czego nie wiecie o produkcji?Czytaj też:

QUIZ z największych polskich hitów