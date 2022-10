Halloween na Netflix. Najlepsze filmy i seriale. Co warto dziś obejrzeć?

„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



„Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



„Pierwszy Śnieg”



Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia kobiety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem bałwana.



„Hannibal”



Dr Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką Starling. Jego śladem podąża okaleczony przez niego i pałający żądzą zemsty Mason Verger.



„Nawiedzony dom na wzgórzu”



Rodzina zmaga się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.



„Nawiedzony dwór w Bly”



Twórca „Nawiedzonego domu na wzgórzu” prezentuje gotycką romantyczną historię o duchach na podstawie prozy Henry'ego Jamesa.



„Ratched”



Młoda pielęgniarka pracująca w zakładzie psychiatrycznym zmienia nastawienie wobec pacjentów.



„Czyj to dom?”

Po dramatycznej ucieczce z trawionego wojną Sudanu Południowego para młodych uchodźców próbuje zacząć życie od nowa w pozornie spokojnym angielskim miasteczku, gdzie kryje się jednak niewypowiedziane zło.



„I am the pretty thing that lives in the house”

Film opowiada historię Lily - młodej pielęgniarki najętej do opieki nad podstarzałą Helen Bloom, która zyskała wielką sławę jako autorka poczytnych książek o duchach. Pisarka postanawia spędzić ostatnie dni życia w swoim ukochanym domu na prowincji, który również kryje w sobie przerażającą tajemnicę.



„Gra Geralda”

Małżeństwo z wieloletnim stażem postanawia spędzić romantyczny weekend w domku na odludzi. Gdy decydują się dodać nieco pikanterii do swojego życia seksualnego, Gerald (Bruce Greenwood) przykuwa kajdankami Jessie (Carla Gugino) do łóżka.



„Rytuał”

Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach – być może ich ostatnią.



„Anihilacja”

Lena (Natalie Portman), biolożka i była żołnierka, próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia swojego męża w Strefie X — nieprzyjaznym i tajemniczym miejscu rozciągającym się wzdłuż amerykańskiego wybrzeża — dlatego dołącza do grupy śmiałków, którzy zamierzają zajrzeć do jej wnętrza.



„Hush”

Głuchoniema pisarka staje się, we własnym domu, obiektem prześladowań zamaskowanego mężczyzny.



„Wizyta”

Becca i jej młodszy brat Tyler zostają wysłani do nigdy niewidzianych przez siebie dziadków. Pierwszej nocy są świadkami dziwnych zachowań staruszków, które z czasem przerażają ich coraz bardziej.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”

Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.



„Perfekcja”

Wirtuozka wiolonczeli po długiej przerwie w karierze odszukuje dawnych mentorów i odkrywa, że mają nową utalentowaną uczennicę.

