Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski w filmie „Święta inaczej". Jest zwiastun

Ewa (w tej roli Daria Widawska), jak co roku do świąt Bożego Narodzenia przygotowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, ale tym razem nic nie pójdzie po jej myśli. Świat Ewy legnie w gruzach, gdy kobieta przypadkowo dowie się, że mąż ją zdradza, córka oszukuje, a syn trzyma stronę ojca. Nic tylko wsiąść do pociągu w nieznane i po raz pierwszy w życiu zrobić coś spontanicznie.

To spora niespodzianka dla tych, którzy oczekują przesłodzonej komedii, w której wszyscy bohaterowie siadają przy stole uginającym się od dwunastu tradycyjnych potraw i patrzą na pięknie ubraną choinkę, następnie wspólnie śpiewają kolędy, dzielą się opłatkiem aż wreszcie wręczają sobie prezenty – często nietrafione lub podarowane z nie do końca szczerym uśmiechem. Z całą pewnością „Święta inaczej" zburzą wyobrażenie o Bożym Narodzeniu, jaki znamy z reklamy marki biżuteryjnej. Cytując jedną z bohaterek filmu – „w święta nikt nie ogląda romansów, ludzie są żądni krwi”.

W filmie zobaczymy m.in. Darię Widawską, Karola Dziubę, Agnieszkę Mandat, a także plejadę młodych aktorów: Wiktorię Gąsiewską, Adama Zdrójkowskiego, Wiktorię Kruszczyńską, Oskara Wojciechowskiego i Antoniego Sałaja.

„Święta inaczej" w kinach już 25 listopada 2022 roku.

