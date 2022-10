TOP 10 filmów na Netflix. Oto, co oglądają Polacy

10. „Blondynka”



Ten odważny fabularyzowany portret Marilyn Monroe przybliża burzliwe życie prywatne hollywoodzkiej legendy i wskazuje na cenę, jaką przyszło jej zapłacić za sławę.



9. „Na Topie”



Gwiazda muzyki i jej przepracowana asystentka dostają możliwość podjęcia decyzji, która kompletnie odmnieni ich życie i kariery.



8. „Sprzymierzeni”



Rok 1942. Podczas wykonywania niebezpiecznej misji kanadyjski oficer wywiadu spotyka francuską bojowniczkę ruchu oporu. Z czasem zakochują się w sobie.



7. „Dzieciak rządzi”



W domu siedmioletniego Tima pojawia się dziwny braciszek. Udający bobasa szef-dzidziuś przybył na ziemię z tajemniczą misją.



6. „Starzy ludzie”



Kobieta, która wróciła do domu na ślub siostry, musi niespodziewanie bronić życia swoich dzieci przed ogarniętymi żądzą mordu starszymi ludźmi.



5. „Pomniejszenie”



Mężczyzna postanawia się skurczyć, by wieść lepsze życie.



4. „Telefon pana Harrigana”



Młody chłopak zaprzyjaźnia się ze starszym miliarderem samotnikiem, a po jego śmierci zdaje sobie sprawę z tego, że jest w stanie komunikować się z nim przez iPhone’a, który trafił razem z nim do grobu.



3. „Sing”



Aby uratować upadający teatr, miś koala organizuje konkurs w celu znalezienia wokalisty z najpiękniejszym głosem na świecie.



2. „Małżonka do wynajęcia”



Aby spełnić życzenie umierającej matki i uniknąć wykreślenia z testamentu, zatwardziały kawaler zatrudnia aktorkę, która ma udawać jego narzeczoną.



1. „Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie”



Idealne życie nowojorskiej dziennikarki zaczyna chwiać się w posadach, gdy twórca dokumentu kryminalnego zmusza ją do konfrontacji z licealną przeszłością.

