Sezon na horrory rozpoczęty. To najlepsze filmy z tej półki na Netflix

„Uciszyć zło”



Rodzeństwo rozwiązujące fałszywe paranormalne problemy zostaje wezwane do nawiedzonego domu w sprawie zlecenia, które okazuje się aż za bardzo prawdziwe.



„I am the pretty thing that lives in the house”



Film opowiada historię Lily - młodej pielęgniarki najętej do opieki nad podstarzałą Helen Bloom, która zyskała wielką sławę jako autorka poczytnych książek o duchach. Pisarka postanawia spędzić ostatnie dni życia w swoim ukochanym domu na prowincji, który również kryje w sobie przerażającą tajemnicę.



„Czyj to dom?”



Po dramatycznej ucieczce z trawionego wojną Sudanu Południowego para młodych uchodźców próbuje zacząć życie od nowa w pozornie spokojnym angielskim miasteczku, gdzie kryje się jednak niewypowiedziane zło.



„Dziwak”



Aaron odpowiada na ogłoszenie o pracę umierającego Josefa, który chce sfilmować jeden dzień z życia dla nienarodzonego syna. Intencje pracodawcy wzbudzają u zatrudnionego podejrzenia.



„Dziwak 2”



Videoblogerka, która poszukuje pracy, odpowiada na ogłoszenie samotnie mieszkającego mężczyzny, który pragnie, aby nakręcić o nim film. Nie wie jednak, w jak wielkie kłopoty się wciągnęła.



„Gra Geralda”



Małżeństwo z wieloletnim stażem postanawia spędzić romantyczny weekend w domku na odludzi. Gdy decydują się dodać nieco pikanterii do swojego życia seksualnego, Gerald (Bruce Greenwood) przykuwa kajdankami Jessie (Carla Gugino) do łóżka.



„Rytuał”



Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach – być może ich ostatnią.



„Anihilacja”



Lena (Natalie Portman), biolożka i była żołnierka, próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia swojego męża w Strefie X — nieprzyjaznym i tajemniczym miejscu rozciągającym się wzdłuż amerykańskiego wybrzeża — dlatego dołącza do grupy śmiałków, którzy zamierzają zajrzeć do jej wnętrza.



„Cam”



Alice robi kamerkowe pokazy, mając obsesję popularności w Internecie. Gdy kolejny raz nie udaje jej się zalogować na swój profil, odkrywa, że ma swoją replikę.



„Hush”



Głuchoniema pisarka staje się, we własnym domu, obiektem prześladowań zamaskowanego mężczyzny.



„Ciche miejsce”



Świat pogrąża się w chaosie, kiedy opanowują go tajemnicze, żądne krwi istoty, które są niezwykle wyczulone na dźwięk. Evelyn (Emily Blunt) oraz Lee Abbott (John Krasinski) starają się przetrwać w nowych okolicznościach. Za wszelką cenę pragną uchronić swoją rodzinę przed śmiercią. Żyją w ciągłym napięciu, koncentrując się na tym, by nie wydawać i nie generować żadnych dźwięków, które mogłyby być dla nich dramatyczne w skutkach.



„Wizyta”



Becca i jej młodszy brat Tyler zostają wysłani do nigdy niewidzianych przez siebie dziadków. Pierwszej nocy są świadkami dziwnych zachowań staruszków, które z czasem przerażają ich coraz bardziej.



„Perfekcja”



Wirtuozka wiolonczeli po długiej przerwie w karierze odszukuje dawnych mentorów i odkrywa, że mają nową utalentowaną uczennicę.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.

