Hilary Swank spodziewa się bliźniaków. Pochwaliła się tym na wizji

Hilary Swank dobrą wiadomością podzieliła się w środę w programie Good Morning America. 48-latka wyznała, że razem z mężem Philipem Schneiderem niedługo zostaną rodzicami. Szczęście okazało się podwójne, bo aktorka jest w bliźniaczej ciąży. – To jest coś, czego pragnęłam od dawna. Wreszcie mogę wyjawić, że będę mamą. I nie tylko jednego, ale dwójki dzieci – powiedziała gwiazda. Już podczas programu nie ukrywała wielkiego szczęścia, które ją spotkało. – Nie mogę w to uwierzyć. To prawdziwy cud i błogosławieństwo – podkreśliła. Chwilę po emisji programu, Hilary Swank opublikowała w mediach społecznościowych nagranie. Zdobywczyni Oscara stoi w zwiewnej, długiej sukience i wskazuje na brzuch palcem. „Już wkrótce… podwójna funkcja” – napisała w poście. W komentarzach posypały się gratulacje.

twitter

Hilary Swank wyszła za Philipa Schneidera w 2018 roku, po nieudanym 10-letnim małżeństwie z Chadem Lowem. Ślub, który do końca był utrzymany w tajemnicy, odbył się na ranczu aktorki na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

Hilary Swank – dwukrotna zdobywczyni Oscara

Hilary Swank to jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek. Na swoim koncie ma wiele wybitnych ról, które zostały docenione przez widzów: „Wolność słowa”, „Wyrok skazujący”, „Eskorta”, „P.S. Kocham cię”, „Bezsenność”, „Trust”, „Sylwester w Nowym Jorku”, „Plaga”, „Buffy postrach wampirów”. Dwukrotnie zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki. W 1999 roku za rolę w filmie „Nie czas na łzy” i sześć lat później za film „Za wszelką cenę”.