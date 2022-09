Najpopularniejsze seriale i filmy na Netflix. Oto, co wybierają widzowie

TOP 10 na Netflix – seriale

10. „Szkoła złamanych serc”



Prowokacyjny mural ujawnia potajemne łóżkowe schadzki uczniów liceum Hartley. Jego autorka, Amerie, musi stawić czoła przykrym konsekwencjom swoich działań jako wyrzutek.



9. „Cyberpunk: Edgerunners”



David, którego ciało właśnie zostało ulepszone, wyrusza do Akademii, aby zemścić się na swoim prześladowcy. Potem poznaje tajemniczą kobietę, która chce go zrekrutować.



8. „Dziewczyny z tylnych ławek”



W tej wzruszającej komedii pięć przyjaciółek na wakacjach podejmuje kolejne szalone wyzwania, po tym jak jedna z nich dowiaduje się, że ma raka.



7. „The Crown”



Oparty na wydarzeniach historycznych serial opowiada o królowej Elżbiecie II oraz wydarzeniach z życia politycznego i prywatnego, które wpłynęły na jej panowanie.



6. „Psi patrol”



Sześć odważnych szczeniaków pod wodzą obytego z techniką 10-latka realizuje trudne misje ratunkowe, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.



5. „Gry rodzinne”



W dniu ślubu pary nad głowami zebranych ciąży widmo katastrofy, kiedy na jaw wychodzi łącząca dwie rodziny sieć kłamstw i tajemnic.



4. „Dziennik żigolo”



Życie mężczyzny do towarzystwa zaczyna chwiać się w posadach, gdy angażuje się on w sprawy rodzinne klientki i łamie podstawową w swojej pracy zasadę: nie zakochiwać się.



3. „Przeznaczenie: Saga Winx”



Opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu.



2. „Dynastia”



Dla dwóch bogatych rodzin z elity towarzyskiej Atlanty utrzymanie stanu posiadania oznacza nieczyste zagrywki w bezwzględnej walce o władzę, prestiż i miłość.



1. „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera”



W ciągu kilkunastu lat Jeffrey Dahmer zamordował 17 nastoletnich chłopców i młodych mężczyzn. Jak udało mu się tak długo uniknąć aresztowania?

TOP 10 na Netflix – filmy

10. „W poszukiwaniu nieskończoności”



Genialni matematycy, fizycy cząstek elementarnych i kosmologowie zanurzają się w nieskończoności i przedstawiają jej niesamowity wpływ na Wszechświat.



9. „Perfumiarz”



Aby odzyskać węch i kochanka, kobieta detektyw nawiązuje współpracę z perfumiarzem stosującym zbrodnicze metody, żeby stworzyć idealny zapach.



8. „Miłość dla dorosłych”



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



7. „Księgowy”



Gdy Christian zaczyna współpracować z firmą zajmującą się robotyką, odkrywa prawdziwy obraz sytuacji finansowej organizacji.



6. „Broad Peak”



Po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu się wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął.



5. „Blues Jazzmana”



Opowieść Tylera Perry’ego o zakazanej miłości i dramacie rodzinnym wydobywa na światło dzienne 40 lat tajemnic i kłamstw przy dźwiękach bluesa z Głębokiego Południa.



4. „Zróbmy zemstę”



Po potajemnym spotkaniu Drea (alfa, upadła gwiazda) i Eleanor (beta, nowa alternatywka) postanawiają zemścić się na swoich prześladowcach.



3. „Athena”



Wkrótce po tragicznej śmierci najmłodszego brata w niewyjaśnionych okolicznościach w życie trzech starszych wkrada się chaos.



2. „Lou”



Szorstka samotniczka wiodąca spokojne życie ze swym psem staje do walki z żywiołami i własną mroczną przeszłością, gdy córeczka sąsiadki zostaje porwana podczas burzy.



1. „Blondynka”



Ten odważny fabularyzowany portret Marilyn Monroe przybliża burzliwe życie prywatne hollywoodzkiej legendy i wskazuje na cenę, jaką przyszło jej zapłacić za sławę.Czytaj też:

