HBO Max z masą nowości w październiku. Sprawdź rozpiskę premier

W nadchodzącym miesiącu premierę będą mieć nowe odsłony seriali koncentrujących się na sportowcach, czyli „All American” i „All American: Nowe początki” oraz opowieści o szaleństwach, jakie niesie ze sobą podróż z przyjaciółmi w serialu „Jak posłać wszystko w diabły”. Wrócimy też do tętniącego życiem Berlina w kolejnym sezonie „Babylon Berlin”, zajrzymy także na piękną Sycylię w nowej odsłonie „Białego Lotosu”.

Nie zabraknie też propozycji dla tych, którzy lubią opowieści na faktach. Z nową osłoną wróci „Misja: Zero odpadów”, czyli kulinarna podróż młodego biologa i ekolog, który szkoli się w gotowaniu „zmarnowanego jedzenia" u najlepszych szefów kuchni w Europie – tym razem zawita do wielu krajów Europy Środkowej. Pojawi się też kontynuacja serialu dokumentalnego HBO „Przysięga” przedstawiającego historię organizacji o nazwie NXIVM.

Co nowego na HBO Max w październiku. Rozpiska premier

„Stargirl”, sezon 3. – 1 października



Trzeci sezon serialu o przygodach licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości.



„Młody Sheldon VI”, sezon 6. – 1 października



Szósty sezon serialu o młodych latach Sheldona Coopera, którego znamy z serialu Teoria wielkiego podrywu (The Big Bang Theory). Sheldon jest niezwykle utalentowanym, bardzo bystrym, ale także dość bezbronnym i naiwnym chłopcem. Jego ojciec, George, często nie jest w stanie nadążyć za synem, a jego kochająca matka Mary stara się zaakceptować małego geniusza i chronić go przed niezrozumieniem i małomiasteczkową społecznością.



„Jak posłać wszystko w diabły” – 1 października



Kiedy jej szkolna wycieczka do Włoch na koniec roku szkolnego zostaje odwołana, marzenie Alby (Naira Lleó) o ucieczce od swojego życia oraz podejrzanych interesów, w które zawsze wplątuje ją jej brat, wydaje się prawie niemożliwe. Dziewczyna odkrywa jednak, że niektórzy z jej kolegów z klasy potajemnie planują niezwykłą podróż samochodem.



„The Walking Dead XI A” – 1 października



Pierwsza część jedenastego sezonu o grupce ocalałych, którzy szukają bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie.



„Pani sprzątająca”, sezon 2. – 2 października



Drugi sezon serialu o kambodżańskiej lekarce, która przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syn0a. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się “sprzątaczką” dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję.



„Yvonne Orji: Cała ja” – 4 października



W swoim drugim stand-upie dla HBO nominowana do Emmy Yvonne Orji wykorzystuje terapię, aby omówić ewoluujące swoich przemyśleń na temat przyjaźni, randek, dorosłości i tego, dlaczego faceci potrzebują lepszych przyjaciół.



„NTSF:SD:SUV::”, sezony 1-3 – premiera: 5 października – sezon 1.; 12 października – sezon 2.; 19 października – sezon 3.



Serial Adult Swim; agenci NTSF:SD:SUV, znani także jako National Terrorism Strike Force: San Diego: Sport Utility Vehicle to tajna rządowa jednostka, której członkowie chronią San Diego przed różnymi zagrożeniami terrorystycznymi. Mają jedno zadanie: uratować twoją skórę.



„Kung Fu”, sezon 3. – premiera 7 października



Trzeci sezon serialu o Nicky, Amerykance pochodzenia chińskiego, która wyrusza w życiową podróż do odosobnionego klasztoru w Chinach. Po powrocie odkrywa, że jej rodzinne miasto zostało opanowane przez przestępczość i korupcję. Nicky wykorzystuje sztuki walki, żeby chronić swoją społeczność.



„Babylon Berlin”, sezon 4. – premiera 9 października



Nowy sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji. Akcja nowego sezonu rozgrywa się na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku w Berlinie, mieście zabawy i grzechu, bezprawia i nieograniczonych możliwości.



„Avenue 5”, sezon 2. – premiera 11 października



Drugi sezon serialu Avenue 5 ponownie przenosi nas w niedaleką przyszłość, w której podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki. W roli głównej Hugh Laurie.



„All American”, sezon 5. – premiera 12 października



Kolejny sezon serialu inspirowanego życiem wielkiej gwiazdy NFL, Spencera Paysingera, który pokazuje życie dwóch rodzin z różnych światów.



„All American: Nowe początki”, sezon 2. – premiera 12 października



Drugi sezon serialu śledzącego losy młodej tenisistki z Beverly Hills i elitarnego zawodnika baseballu z Chicago, którzy grają na studiach o wysokie stawki. Ich wczesna dorosłość na prestiżowym HBCU jest pełna wzlotów, upadków i seksualnych doświadczeń.



„Ramy”, sezon 3. – premiera 15 października



Trzeci sezon serialu o Ramym Hassanie (Ramy Youssef), młodym Amerykaninie o egipskich korzeniach. Serial opowiada o wyzwaniach, jakie wiążą się z balansowaniem między światem muzułmańskiej społeczności, której członkowie uważają, że całe życie jest sprawdzianem moralnym oraz życiem beztroskiego millenialsa przekonanego, że można żyć, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji.



„Prezydencki poker”, sezony 1-7 – premiera 27 października



Serial przedstawia losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent.



„Garcia!” – premiera 28 października



Nowy hiszpański serial komediowy Max Original. Garcia, superżołnierz stworzony podczas trwania reżimu Franco, był zamrożony przez 60 lat i nagle budzi się w teraźniejszości. Z pomocą Antonii, młodej dziennikarki, odkrywa spisek, który grozi wciągnięciem Hiszpanii w kolejną wojnę domową.



„DC Liga Super-Pets” – premiera 2 października



Krypto i Superman to nierozłączni przyjaciele, którzy walczą razem z przestępczością w Metropolis. Kiedy Superman i reszta Ligi Sprawiedliwości zostają porwani, Krypto tworzy drużynę zwierzaków ze schroniska, aby uratować superbohaterów.



„Czarna owca” – premiera 2 października



Magda i Arek są zgodnym małżeństwem z 25-letnim stażem, które opiekuje się chorym dziadkiem. Mieszkają z synem, który od dawna pozostaje w związku ze swoją dziewczyną. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. To jednak tylko pozory.



„Duma i uprzedzenie, i zombie” – premiera 2 października



Rezolutne siostry Bennett muszą stawić czoła groźnym umarlakom, które zaczynają panoszyć się w ich hrabstwie.



„Młodzi wściekli” – premiera 7 października



Nastolatkowie z Dublina – Matthew, niezależna Jen, nihilistyczny Rez i szalony Kearney – opuszczają szkołę, aby oddać się piciu i narkotykom. Jednocześnie popełniają szokujące wykroczenia, które nieodwołalnie zmienią ich życie.



„Ballada o białej krowie” – premiera 7 października



Życie Miny wywraca się do góry nogami, gdy dowiaduje się, że jej mąż nie był winny zbrodni, za którą został stracony w Iranie. Kobieta rozpoczyna cichą walkę z cynicznym systemem dla dobra swojego i córki.



„Rendez-vous” – premiera 7 października



Nakręcony w jednym ujęciu oryginalny thriller o parze, która spotyka się w sieci. Kiedy Lili w końcu poznaje Eduardo, wcale nie jest rozczarowana. Niestety chłopak ją okłamał.



„Ludzie” – premiera 9 października



Gdy trzy pokolenia rodziny Erika Blake'a zbierają się, by celebrować Święto Dziękczynienia w mieszkaniu jego córki na Manhattanie, zapada ciemność i zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy, które obnażają najgłębsze lęki zgromadzonych.



„Najgorszy człowiek na świecie” – premiera 15 października



Cztery lata z życia Julie, energicznej młodej kobiety, która płynie po niespokojnych wodach swojego życia miłosnego i usiłuje znaleźć swoją ścieżkę kariery. Wszystko prowadzi ją do realistycznego spojrzenia na to, kim naprawdę jest.



„Uncharted” – premiera 16 października



Poszukiwacz skarbów Nathan Drake, potomek odkrywcy Sir Francisa Drake'a, dowiaduje się, gdzie znajduje się El Dorado, legendarne południowoamerykańskie złote miasto.



„Chmury znad Czarnobyla” – premiera 28 października



W Rumunii w 1986 roku panowało silne przekonanie, że po katastrofie w Czarnobylu dzieci urodzą się martwe lub zdeformowane. Z tych właśnie względów młoda kobieta zostaje zmuszona przez teściową do aborcji.



„Nie chcemy ciebie w naszym mieście” – premiera 6 października



Bułgarski film dokumentalny koprodukcji HBO Max, opowiada o grupie piłkarskich chuliganów z podupadającego bułgarskiego miasta Pernika. Po niegdyś kwitnącym ośrodku przemysłowym, pozostaje dziś tylko miejska legenda o twardości mieszkańców - górników. Kamera Nikołaja Stefanowa śledzi losy Tsetso, skinheada i samotnego ojca, przywódcy gangu Dado oraz Mimeto, jedynej kobiety w grupie.



„Lotnisko w Kabulu” – 13 października



Dokument zawiera niepublikowane wcześniej nagrania i ekskluzywne wywiady z żołnierzami piechoty morskiej USA, talibami i ewakuowanymi mieszkańcami Afganistanu, ukazując historię największego transportu powietrznego w historii USA.



„Przysięga 2” – 18 października



Kontynuacja serialu dokumentalnego HBO przedstawiającego historię NXIVM, organizacji, której założyciel, Keith Raniere, oraz kilku innych członków zostało oskarżonych o handel ludźmi i wymuszenia haraczy.



„Biały lotos”, sezon 2. – premiera 31 października



W drugim sezonie komediowego serialu HBO wraz z nową grupą gości i hotelowych pracowników udajemy się do ekskluzywnego kurortu na Sycylii.



„Misja: Zero odpadów”, sezon 2. – premiera 8 października



Drugi sezon serialu dokumentalnego, w którym młody biolog i ekolog szkoli się w gotowaniu „zmarnowanego jedzenia” z pomocą najlepszych szefów kuchni w Europie, aby nauczyć widzów, że również żywność może być ponownie wykorzystywana. Każdy odcinek rozgrywa się w jednym z europejskich krajów. Czytaj też:

HBO Max usuwa ponad 30 filmów i seriali. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć