Netflix usuwa masę dobrych produkcji. Zostały dwa dni na ich obejrzenie

„Podziemny krąg”



Sfrustrowany pracownik korporacji znajduje ujście dla tłumionych uczuć, gdy wraz z tajemniczym nowym kumplem Tylerem Durdenem zakłada brutalny podziemny klub.



„Szeregowiec Ryan”



Po lądowaniu w Normandii kapitan John Miller prowadzi grupę żołnierzy za linię wroga, aby znaleźć spadochroniarza, którego trzej bracia zginęli w akcji.



„Piękny umysł”



Ten nagrodzony kilkoma Oskarami dramat biograficzny opowiada o życiu Johna Forbesa Nasha Jr. — genialnego naukowca zmagającego się z chorobą psychiczną.



„Niesamowity Spider-Man”



Kolejna odsłona cyklu o superbohaterze. Licealista Peter Parker uczy się kontrolować swoje nowo odkryte moce i mierzy się z potężnym złoczyńcą znanym jako Jaszczur.



„Odlotowe agentki”



Te zdolne dziewczyny nie zajmują się tylko zakupami. Po szkole są agentkami tajnej organizacji i doprowadzają do szału złoczyńców, robiąc użytek z fajnych gadżetów.



„Skandalista Larry Flynt”



W nominowanej do dwóch Oscarów biografii filmowej osławiony pornograf Larry Flynt prowadzi kampanię na rzecz wolności słowa od klubów striptizowych po Sąd Najwyższy USA.



„The Social Network”



Student drugiego roku Harvardu Mark Zuckerberg realizuje pomysł, który zapewnia mu sukces w internecie, ale powoduje też kłopoty prawne i sprawia, że traci przyjaciół.



„Gorączka”



W pojedynku detektywa i złodzieja okazuje się, jak bardzo są sobie potrzebni i jak łatwo zaciera się granica między policjantem a przestępcą.



„Biały Kieł”



Ciekawski wilczek wyrusza na poszukiwanie przygody i trafia pod opiekę trójki bardzo różnych właścicieli.



„Wiedźmy”



Pewien chłopiec i jego babcia jadą na wakacje. W hotelu, w którym się zatrzymują, odbywa się międzynarodowy zlot czarownic knujących szatańską intrygę!



„Kroniki Riddicka”



Zbiegły skazaniec, Riddick, który znalazł się w samym centrum galaktycznego konfliktu, musi wyciągnąć z więzienia starą znajomą i stawić czoła przywódcy złej sekty.



„Księżniczka łabędzi”



Ten film animowany na podstawie „Jeziora łabędziego” opowiada historię Odette, uroczej dziewczynki zamienionej przez złego czarownika w pełnego wdzięku łabędzia.



„Muran”



Gdy samochód kompozytora dżingli Nandy psuje się w drodze do Chennai, jedzie tam autostopem z Arjunem, który próbuje zwabić Nandę do podejrzanego interesu.



„Delhi 6”



W starożytnym, otoczonym murami mieście Delhi, mężczyzna znajduje się w nieoczekiwanej wewnętrznej podróży, gdy poznaje siebie i swoje korzenie.



„Ilu miałaś facetów?”



Podejrzewając, że wśród licznych byłych kochanków kryje się jej prawdziwa bratnia dusza, Ally sonduje swoich byłych, by przekonać się, czy jest wśród nich ten jedyny.



„Anatomia”



Młoda studentka medycyny odkrywa przerażające tajne stowarzyszenie chirurgów, którzy zrobią wszystko, by dostać w swoje ręce najbardziej interesujące okazy.



„Inwazja”



W trakcie badań nad tajemniczą epidemią przywiezioną z kosmosu lekarka dowiaduje się, że jej syn może być jedyną nadzieją na przetrwanie naszej planety.



„Kurbaan”



Kiedy młoda para Hindusów przeprowadza się na amerykańskie przedmieścia, są zszokowani odkryciem, że zostali wplątani w tajny spisek terrorystyczny.



„We Are Family”



Rozwiedziona matka trójki dzieci prowadzi szczęśliwe gospodarstwo domowe — do czasu, gdy jej były mąż przedstawia swoją nową, zorientowaną na karierę dziewczynę.



„Snajper: Dziedzictwo”



Niezrównoważony snajper zaczyna zabijać oficerów, obwiniając ich za niepowodzenie misji, w której brał udział. Strzelec wyborowy Brandon Beckett ma zażegnać zagrożenie.



„Damascus Cover”



W 1989 r. doświadczony szpieg zostaje wysłany do Damaszku w Syrii, aby wywieźć z kraju naukowca zajmującego się bronią chemiczną oraz jego rodzinę.



„My Friend Pinto”



Jasnooki wieśniak staje twarzą w twarz z surowymi realiami współczesnego Bombaju, gdy wyrusza na poszukiwanie przyjaciela z dzieciństwa.



„The Diesel”



Filmowy kaskader nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na zbirach, którzy zamordowali jego narzeczoną.

