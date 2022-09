Hugh Jackman wraca do roli Wolverine'a w filmie „Deadpool 3”. Zabawne nagranie hitem w sieci

Premiera filmu „Deadpool 3” zaplanowana jest na 6 września 2024 roku. Ryan Reynolds w wideo zamieszczonym w sieci przyznał, że musiał naprawdę nagłowić się nad tym, jaki ma być jego bohater, który po raz pierwszy pojawi się w MCU i musi to być wyjątkowe.

– Musimy pozostać wierni postaci ale też znaleźć jej nową głębię, motywacje, wyróżniać się. To było niesamowite wyzwanie, które zmusiło mnie do spojrzenia w głąb siebie. I niczego nie znalazłem. To przerażające. Ale miałem jeden pomysł – powiedział, a następnie zwrócił się do Hugh Jackmana. – Hej, Hugh, chcesz jeszcze raz zagrać Wolverine'a? – pyta, a kamera zwraca się na odtwórcę tej roli. – Tak, jasne Ryan – odpowiada aktor, po czym w tle słyszymy piosenkę „I Will Always Love You”, a napisy zmieniają słowo „YOU” na „HUGH”.

„Deadpool” z 2016 i 2018 roku były ogromnym sukcesem kasowym Marvela. Wspólnie zarobiły na całym świecie 1,56 mld dolarów. Reynolds po raz pierwszy pojawił się jako Wade Wilson (Deadpool) w filmie Fox/Marvel z 2009 roku X-Men: Origins: Wolverine – w którym, oczywiście, zagrał Hugh Jackman.

