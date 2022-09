Anna Skura dokładnie relacjonowała rozwód: zdjęcia ze ślubu, trzymanie się za dłonie i jeden prawnik

Anna Skura jest autorką popularnego w sieci bloga What Anna Wears. Prowadzi także profil na Instagramie, który obserwuje ponad 410 tysięcy internautów. Popularność przyniósł jej także udział w programie TVN „Agent-Gwiazdy”. Blogerka chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z podróży do wielu egzotycznych zakątków, ale też swoim życiem osobistym.

Anna Skura rozwiodła się z mężem

Tym razem nie było inaczej. Instagramerka dokładnie relacjonowała przebieg swojego rozwodu z Markiem Warmuzem. Para była małżeństwem przez siedem lat, mają jedną córkę Melody. O swoim rozstaniu poinformowali dwa lata temu. W poniedziałek doszło do finalnej rozwodowej rozprawy. Anna Skura zamieściła selfie sprzed sali sądowej. „To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem. Dziś z miłością, otwartością i ufnością wchodzimy z Mareczkiem w nowy etap naszej relacji” – czytamy na Instagramie.

Celebrytka ku zaskoczeniu swoich fanów opublikowała też zdjęcie z dniu ślubu. „Siedem lat temu powiedzieliśmy sobie »tak« i dziś po siedmiu latach ponownie mówimy sobie »tak«. Tak, nasze małżeństwo dobiegło końca i tak, oficjalnie się rozwodzimy” – napisała. W dalszej części postu podziękowała ojcu swojego dziecka za wspólnie spędzony czas. „Dziękuję za wspaniałą przygodę, jaką było nasze małżeństwo. Dziś wiem, że życie zaplanowało nam tych siedem niesamowitych lat i dokładnie tyle zapisanych było nam na bycie razem. Nie więcej, nie mniej” – dodała.

Obszerna relacja z rozwodu Anny Skury

W swojej obszernej relacji podróżniczka wyznała, że razem z byłym partnerem korzystali z usług jednego prawnika. Nie zabrakło też fotografii, na której widzimy, jak para trzyma się za ręce. Chwilę później podzieliła się przemyśleniami z krótkiej rozprawy. – „Nasza rozprawa zaczęła się o 11:15, a o 12:05 byliśmy już w pociągu. Dziwnie to pisać, ale było tak miło i kochająco. »Podpowiadaliśmy« sobie trochę z Mareczkiem” – relacjonuje. „A pani sędzia taka sympatyczna i kochana. Z kolei pan mecenas powiedział, że to taka rzadkość być w takiej sytuacji, bo nawet gdy pary są »dogadane«, to najczęściej ktoś nie może się powstrzymać, by nie wbić szpili ekspartnerowi” – napisała.

Później opublikowała relację z pociągu, kiedy razem z byłym mężem jedzą obiad i żartobliwie nazwała posiłek zastępstwem dla kolacji przy świecach. Nie zabrakło też wspomnień i archiwalnych zdjęć. Skura podziękowała ojcu swojego dziecka za „wspaniałą przygodę, jaką było ich małżeństwo”. Próbowała też dodać odwagi innym osobom, które ze strachu zastanawiają się, czy rozwód jest strasznym przeżyciem.

