Nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto obejrzeć?

Ponad 15 nowości od Netfliksa już w tym tygodniu. Na platformie pojawią sie nowe, wyczekiwane filmy, jak „Blondynka” o Marilyn Monroe, seriale („Cesarzowa Sisi”, „Królowe na zawsze”, „Bezlitosne miasto”), programy („Too hot to handle. Brazylia”, „Podłoga to lawa”, sezon 3.) czy dokumenty („W głębiny. Morderstwo na łodzi podwodnej”). Przejrzyj listę premier i sprawdź, kiedy oglądać nowości.

„Blondynka” – środa



Oparty na bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates film „Blondynka” przedstawia odważną nową wizję życia jednej z największych ikon Hollywood — Marilyn Monroe. Od niestabilnego dzieciństwa Normy Jeane przez jej drogę do sławy i skomplikowane romanse „Blondynka” zaciera granice faktów i fikcji, aby pokazać pogłębiający się rozłam między publiczną i prywatną tożsamością gwiazdy. Scenariusz do filmu napisał Andrew Dominik, który jest też jego reżyserem. Główną rolę zagrała Ana de Armas. Obok niej w obsadzie znaleźli się Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel i Evan Williams.



„Cesarzowa Sisi” – czwartek



Kiedy zbuntowana Elżbieta „Sissi” spotyka Franciszka, cesarza Austrii, odurzająca miłość młodej pary całkowicie zaburza strukturę władzy na wiedeńskim dworze. Po ślubie młodziutka cesarzowa ma przeciwko sobie nie tylko swoją teściową, suwerenną, żądną władzy Zofię, ale także brata Franciszka, Maksymiliana, który sam pragnie tronu (i Sissi). Gdy wojska wroga formują się na granicach imperium Habsburgów, mieszkańcy Wiednia powstają w proteście przeciwko cesarzowi. Elżbieta musi się dowiedzieć, komu może zaufać i jak wysoka jest cena za bycie prawdziwą cesarzową i nadzieją dla ludu.



„Pożreć Bogatych. Saga GameStop” – środa



Ten komediowy serial dokumentalny, wyprodukowany przez nagrodzonych Emmy i Oscarem Dana Cogana i Liz Garbus, przedstawia szaloną podróż grupy odmieńców, którzy zjednoczyli się w sieci, aby uratować sklep GameStop. Za pomocą Reddita, TikToka i Discorda oraz nowoczesnych metod inwestowania ludzie ci udaremnili cyniczną zagrywkę wilków z Wall Street mającą na celu zniszczenie ich ukochanej firmy. Sztucznie windując kurs akcji, milenialsi poczuli, że mogą utrzeć nosa starym giełdowym wyjadaczom. Czy jednak można w ogóle postawić się Wall Street? Wygenerowane zamieszanie rynkowe postawiło całe legiony amatorskich inwestorów przeciwko wielkim funduszom hedgingowym na wzór biblijnej walki Dawida z Goliatem. Dzięki wypowiedziom najważniejszych członków redditowej społeczności wallstreetbets napędzających grę na sokach cenowych, a także zwykłych ludzi, którzy postanowili włączyć się w walkę o GameStop oraz luminarzy świata finansowego serial „Pożreć bogatych: Saga GameStop” oferuje humorystyczne spojrzenie na ostatnie tąpnięcie na rynku finansowym z perspektywy osób, które do niego doprowadziły.



„Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata”, sezon 6. – środa



Dziennikarze śledczy na ochotnika dają się zamykać w najostrzejszych więzieniach świata, gdzie zastraszanie i przemoc są na porządku dziennym



„PlanA PlanB” – piątek



Swatka otwiera biura o w sąsiedztwie gabinetu prawnika zajmującego się rozwodami. Sprawy się komplikują, gdy oprócz wzajemnej niechęci narasta między nimi przyciąganie.



„Alfie” – sobota



Remake „Alfiego”, słynnego filmu z 1966 r. z Michaelem Cainem w roli głównej, przedstawia perypetie tytułowego bohatera, wiecznego kobieciarza. Jego liczne romanse doprowadzają w końcu do serii nieprzewidzianych wydarzeń... i poważnych kłopotów.



„Halloween 20 lat później” – sobota



Laurie Strode, przed laty udało się wymknąć psychopatycznemu mordercy, jak się okazało, jej bratu. Upozorowała własną śmierć i pod zmienionym nazwiskiem, jako Keri Tate, ułożyła sobie życie w kalifornijskim miasteczku Summer Glen. Związała się z kolegą z pracy, wychowuje 17-letniego syna.



„Rainbow” – piątek



„Rainbow” to współczesna baśń o dorastaniu luźno inspirowana klasyczną powieścią „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. W rolach głównych: Dora Postigo, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril (Spirit Disco), Carmen Maura, Carmen Machi i Luis Bermejo.



„Podłoga to lawa”, sezon 3. – piątek



„Podłoga to lawa” powraca z jeszcze trudniejszym torem przeszkód, wyższą stawką w grze i bardziej gorącą lawą. Nowością w tym sezonie jest wyjątkowo śliski wulkan, który naprawdę podnosi poprzeczkę. Ostrożnie!



„Widmo-psiaki” – piątek

Chłopiec wprowadza się z rodziną do nawiedzonego domu, gdzie czekają na nich trzy urocze duchy szczeniąt i próbuje pomóc im powrócić do prawdziwej psiej postaci.



„Anikuliapo” - piątek



Wędrowiec, który stracił życie z powodu romansu z królową, spotyka mistycznego ptaka, który może dać mu jeszcze jedną szansę.



„Bociany” – sobota



Junior i inne bociany przynoszą już teraz tylko paczki, ale muszą zrobić wyjątek, gdy dostają zamówienie na dostarczenie niemowlaka.



„Too Hot to handle. Brazylia” – środa



W brazylijskiej odsłonie programu „Too Hot To Handle” grupa kobiet i mężczyzn wybiera się na niezapomniane wakacje w tropikalnym raju. Czeka ich jednak niespodzianka: aby zdobyć główną nagrodę, ci miłośnicy erotycznych przygód bez zobowiązań przez cały wyjazd będą musieli powstrzymać się od miłosnych igraszek. Zero całowania, zero pettingu, zero jakiegokolwiek fizycznego kontaktu. Każde złamanie tej zasady oznacza obniżenie kwoty nagrody. Czy seryjnym singlom uda się w tych warunkach nawiązać głębsze relacje?



„Królowe na zawsze” – niedziela



Ten reality show śledzi cztery gwiazdy meksykańskiej rozrywki: Lucíę Méndez, Laurę Zapatę, Sylvię Pasquel i Lorenę Herrerę, które spotykają się, aby pokazać nieznaną dotąd stronę ich życia i wspierają się wzajemnie w procesie odkrywania siebie na nowo.



„Nick Kroll. Little Big Boy” – wtorek



Po 20 latach kariery komika Nick Kroll debiutuje na Netflix w stand-upie „Little Big Boy”. Nakręcony w Warner Theatre w Waszyngtonie przezabawny występ z emocjonalnym podtekstem pokazuje Nicka z jego wrażliwszej strony, gdy opowiada o swoim pierwszym zawodzie miłosnym, który przytrafił mu się w wieku 33 lat, a także matczynej sile, swojej drodze do ojcostwa oraz sztuce puszczania cichych bąków.



„Bezlitosne miasto” – sobota



Młody mężczyzna pozbawiony perspektyw po przejściu huraganu Katrina wkracza z przyjaciółmi na drogę przestępstwa w Nowym Orleanie.



„Entergalactic” – piątek



Scott „Kid Cudi” Mescudi i Kenya Barris przedstawiają swój wspólny projekt „Entergalactic”: oryginalną i wciągającą historię animowaną o młodym artyście imieniem Jabari — któremu głosu użycza Mescudi — szukającym równowagi między sukcesem zawodowym a miłością. Jedno pociąga drugie, gdy Jabari wprowadza się do wymarzonego apartamentu i poznaje uroczą sąsiadkę, fotografkę Meadow, pod którą głos podkłada Jessica Williams. „Entergalactic” to wybuchowa mieszanka sztuki, muzyki i mody, której akcja toczy się w jedynym mieście zdolnym wytrzymać erupcję artystycznego geniuszu: Nowym Jorku. Oprócz Mescudiego i Williams w rolach głównych, „Entergalactic” może poszczycić się iście gwiazdorską obsadą – występują Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro i Macaulay Culkin.



„W głębiny. Morderstwo na łodzi podwodnej” – piątek



Dziennikarka Kim Wall znika po wejściu na łódź podwodną wynalazcy Petera Madsena. Wkrótce okazuje się, że jego zmienne relacje o jej losie skrywają przerażającą prawdę. Czytaj też:

