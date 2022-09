Tygodniowe nowości na Netflix. Rozpiska premier

„Grzech naszej matki” – środa



Poszukiwania zaginionych dzieci Lori Vallow doprowadziły do odkrycia podejrzanych zgonów, nowego męża, który podzielał jej apokaliptyczne wizje oraz morderstwa.



„Zróbmy zemstę” – piątek



Zdetronizowana królowa ekskluzywnej szkoły prywatnej w tajemnicy umawia się ze skromną nową uczennicą, że każda z nich zemści się na wrogach drugiej.



„Broad Peak” – środa



Po wejściu na Broad Peak Maciej Berbeka dowiaduje się, że jego sukces nie był tak wielki, jak mu sie wydawało. Po 25 latach rusza w drogę, żeby dokończyć to, co zaczął.



„Przeznaczenie: Saga Winx”, sezon 2. – piątek



Nastoletnie przyjaciółki poznają świat magii, rywalizacji i miłości, ucząc się panowania nad swoimi niecodziennymi mocami w wyjątkowej szkole z internatem.



„Zaginięcie w Lorenskog” – środa



Gdy żona miliardera znika, norweska policja próbuje ustalić prawdę. Nie pomagają jej w tym natarczywi dziennikarze i fałszywi informatorzy. Serial oparty na faktach.



„Chłopcy z katolickiej szkoły” – środa



Rzym, rok 1975. Trzech uczniów męskiego liceum katolickiego popełnia zbrodnię, która szokuje całą szkołę i społeczność. Na podstawie prawdziwych wydarzeń.



„Skandal! Kulisy afery Wirecard” – piątek



Wirecard, nowatorska firma z branży płatności, imponowała swoicm sukcesem całemu światu finansów, aż grupa dociekliwych dziennikarzy ujawniła jej wielkie oszustwa.



„Flashdance” – piątek



Alex marzy o byciu baletnicą, ale póki co za dnia jest spawaczką w hucie, a nocą tancerką w klubie nocnym. Czy zdobędzie się na odwagę, by podążyć za marzeniami?



„Kiedyś byłem sławny” – piątek



Dawna gwiazda boysbandu nieoczekiwanie dostaje drugą szanse na sukces, gdy nawiązuje więź z młodym, utalentowanym perkusistą.



„Santo” – piątek



Dwaj policjanci po przeciwnych stronach Atlantyku desperacko próbują dopaść okrutnego handlarza narkotykami, którego tożsamość pozostaje tajemnicą.



„Szkoła złamanych serc” – środa



Prowokacyjny mural ujawnia potajemne łóżkowe schadzki uczniów liceum Hartley. Jego autorka, Amerie, musi stawić czoła przykrym konsekwencjom swoich działań jako wyrzutek.



„Lustereczko, lustereczko” – piątek



Tuż przed imprezą z okazji jubileuszu firmy kosmetycznej pracownicy mierzą się ze swoimi pragnieniami, które materializują się w ich lustrzanych odbiciach.



„Terim” – czwartek



Legendarny menedżer Fatih Terim opowiada o swojej karierze od czasów, gdy był piłkarzem, do objęcia stanowiska trenera i doprowadzenia kilku zespołów do mistrzostwa.



„Odważni” – piątek



Wszechmocna bogini, która wcieliła się w młodą kobietę, musi wykorzystać swoje nadprzyrodzone moce, aby pomścić śmierć siostry i ochronić rodzinę przed zagładą.



„Jogi” – piątek



W niespokojnych dla Indii latach 80. XX wieku trzech przyjaciół różnych wyznań wspólnie próbuje uratować setki mieszkańców swojego miasta.



„The Unknown Runner” – sobota



Dokument ukazujący kulisy życia w obozie szkoleniowym dla elitarnych kenijskich biegaczy długodystansowych takich jak Geoffrey Kipsang Kamworor.



„Miłość jest ślepa. Po ślubie" – piątek

