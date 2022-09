„Apokawixa” – nowy film Xawerego Żuławskiego. Kiedy premiera?

„Nie będzie żadnego jutra” mówi bohaterka „Apokawixy”. Razem z grupą przyjaciół przekonają się, że zanieczyszczona przez ludzi natura potrafi się zemścić… Epidemia zombie zaskoczy ich w najmniej oczekiwanym momencie – w środku epickiej imprezy. Film wejdzie do kin 7 października.

„Apokawixa” – o czym jest film?

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć… „Apokawixa” to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie. Bohaterowie muszą walczyć o życie.

W filmie występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Mikołaj Kubacki, Waleria Gorobets, Natalia Pitry, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Mariusz Urbaniec, Aleksander Kaleta, Mikołaj Matczak, Marta Stalmierska, Monika Mikołajczak, Oskar Wojciechowski. Partnerują im m.in.: Sebastian Fabijański, Tomasz Kot, Cezary Pazura i Matylda Damięcka.

„Apokawixa” na festiwalu w Gdyni

Premiera produkcji TVN Warner Bros. Discovery w reżyserii Xawerego Żuławskiego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się już we wtorek, 13 września. „Apokawixa” walczy o Złote Lwy w Konkursie Głównym festiwalu.

