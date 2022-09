Królowa Elżbieta II i James Bond. O tym wideo mówił cały świat

Świat pogrążył się w żałobie. Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września w Balmoral, otoczona przez swoich bliskich. Po śmierci monarchini w życie automatycznie weszła „operacja London Bridge”. Tron przejmie teraz jej najstarszy syn Karol III.

Podczas 70 lat swojego panowania Elżbieta II dotknęła wielu ludzi i na zawsze zapisze się w historii jako królowa kochająca swoją rolę. Jej odejście opłakują miliony ludzi, żegnają ją artyści, muzycy, aktorzy, dziennikarze i światowi politycy. Internauci wspominają najbardziej ikoniczne chwile w czasie jej panowania. Jedną z nich bez wątpienia był moment, gdy królowa zdecydowała się wystąpić u boku Daniela Craiga w nagraniu pod hasłem „The Arrival” – realizowanym z okazji inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Elżbieta II u boku Daniela Craiga inauguruje Igrzyska Olimpijskie 2012 roku

Film z królową Elżbietą II i Jamesem Bondem w głównych rolach został wyemitowany podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Za reżyserię odpowiadał Danny Boyle, a zdjęcia kręcone były w Pałacu Buckingham. Początek wideo pokazuje Bonda (w tej roli Daniel Craig), który podjeżdża pod Pałac Buckingham limuzyną i eskortuje królową Elżbietę II do śmigłowca. Parze towarzyszą dwa corgi monarchini – Holly i Willow. Oboje okrążają Londyn i lądują na stadionie, gdzie trwa ceremonia otwarcia sportowej imprezy. Z helikoptera wyskakują oczywiście ze spadochronem. Następnie na nagraniu widać, jak Elżbieta II jak gdyby nigdy nic wchodzi na stadion u boku księcia Filipa i zajmuje swoje miejsce.

W książce „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, autorka Angela Kelly opisała kilka ciekawostek dotyczących kultowego wideo. Elżbieta II miała nalegać na to, aby móc wypowiedzieć podczas wideo kilka słów, stąd zdanie „Dobry wieczór, panie Bond”. Ponadto Jej Wysokość improwizowała – jej pomysłem było m.in. to, że w pierwszej scenie coś pisze. Dodatkowo wiemy, że monarchini miała dwa identyczne stroje – w jednym pojawiła się w wideo, w drugim na stadionie. O tym, że królowa wystąpiła u boku Craiga jej bliscy dowiedzieć mieli się dopiero, gdy filmik został wyemitowany podczas imprezy.

