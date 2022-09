Netflix opublikował zestawienie najpopularniejszych filmów. Jaki wygrywa w Polsce i na świecie?

Dane, udostępnione przez platformę Netflix, dotyczą oglądalności filmów nieanglojęzycznych w dniach 29 sierpnia – 4 września. Sprawdźcie, co, kierując się wyborem innych widzów, warto obejrzeć w serwisie.

10. „Watch Out, We're Mad” – 2,580,000 godzin



Carezza i Sorriso usiłują odzyskać samochód, skradziony im przez członków groźnego gangu motocyklowego.



9. „Rise of the Legend” – 2,630,000 godzin



Kanton, II połowa XIX wieku. Fei (Eddie Peng) pnie się po szczeblach hierarchii gangu Czarnego Tygrysa, którego głową jest demoniczny mistrz Lui (Sammo Hung). Dzielny i lojalny wojownik oddaje wielkie zasługi organizacji. W dowód uznania mistrz uznaje go nawet za przybranego syna. Z biegiem czasu jednak śmiałe przedsięwzięcia grupy są sabotowane przez tajemniczego zdrajcę. Mnożą się wzajemne podejrzenia, a Feia wydaje się łączyć tajemnicza więź z przywódcą konkurencyjnej bandy, Ognikiem (Jing Boran).



8. „Royalteen” – 3,040,000 godzin



Nastolatka nawiązuje romans z księciem, jednocześnie próbując utrzymać w tajemnicy swoją pełną skandali przeszłość.



7. „School Life” – 3,420,000 godzin



Szkolna psycholog w jednej z najbiedniejszych dzielnic Paryża poświęca się pracy z zaniedbanymi uczniami, jednocześnie walcząc z własnymi demonami.



6. „Transfer Luísa Figo: Dzień, który zmienił futbol” – 3,700,000 godzin



Dokument o jednym z najbardziej kontrowersyjnych kontraktów w historii piłki nożnej i wyjątkowym piłkarzu, który jest bohaterem tej historii: Luísie Figo.



5. „HIT: The First Case” – 7,300,000 godzin



4. „Puls Seulu” – 8,670,000 godzin



W pogoni za prędkością, marzeniami i pieniędzmi grupa kierowców wplątuje się w śledztwo wokół nielegalnego funduszu przestępczyni w czasie olimpiady w Seulu w 1988 roku.



3. „Fenced In” – 9,410,000 godzin



Niegdyś obiecujący baseballista, któremu odmówiono gry w wielkich ligach ze względu na jego rasę, godzi się ze swoim życiem w Pittsburghu w latach 50. XX wieku.



2. „Under Her Control” – 15,700,000 godzin



Ambitna młoda kobieta zawiera nietypowy układ ze swoją charyzmatyczną szefową. Kiedy nachodzą ją wątpliwości, może być już za późno, by się wycofać.



1. „Miłość dla dorosłych” – 29,940,000 godzin



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel. Czytaj też:

