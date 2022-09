Disney+ świętuje swój dzień. Subskrypcja za grosze dla nowych klientów

Disney+ Day jest wprowadzeniem do D23 Expo, wyjątkowego wydarzenia, odbywającego się 9-11 września w Anaheim. Podczas Disney+ Day odbywają się globalne premiery produkcji Disneya, Pixara, Marvela, ze świata „Gwiezdnych wojen”, National Geographic i te występujące pod marką Star. Disney+ Day zagwarantuje subskrybentom jeszcze większą dawkę emocji dzięki wyjątkowym i długo wyczekiwanym premierom, a wśród będzie można zobaczyć m.in. „Thor: Miłość i grom”, „Mike”, „Obi-Wan Kenobi: Powrót Rycerza Jedi”, „Auta w trasie” czy nowy krótkometrażowy film z serii „Simpsonowie”.

Miesiąc na Disney+ za jedyne 6,99 zł

Z okazji Disney+ Day, fani otrzymają możliwość subskrypcji Disney+ w specjalnej ofercie promocyjnej. Już od godz. 6:00 rano 8 września do godziny 8:59 20 września nowi i powracający subskrybenci mogą otrzymać pierwszy miesiąc z Disney+ w cenie 6,99 zł. Wystarczy wejść na stronę www.disneyplus.com.

Czym jest Disney+?

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych Wojen, National Geographic oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa The Walt Disney Company, jest częścią Disney Media & Entertainment Distribution. Usługa oferuje kolekcję oryginalnych treści oferowanych na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, serii animowanych i live-action oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. A dzięki marce Star, oferuje także dostęp do najświeższych tytułów 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight i innych. Więcej informacji na disneyplus.com.

