Festiwal filmowy w Wenecji. Kto zachwycił na czerwonym dywanie?

Małgorzata Kożuchowska na festiwalu w Wenecji

Mimo że podczas filmowego wydarzenia w konkursie głównym nie pojawiła się żadna polska produkcja, to naszą reprezentantką na festiwalu w Wenecji była Małgorzata Kożuchowska. Aktorka postawiła na klasykę. Założyła czarny klasyczny kostium z odciętymi ramionami i sporym dekoltem od Armaniego. Dobrała do tego srebrne sandały na wysokiej platformie i pierścionek z dużym białym kamieniem. Zdjęciami stylizacji pochwaliła się w mediach społecznościowych. „Obecność na 79. Festiwalu Filmowym w Wenecji to było ogromne wyróżnienie, ale także stres. Aby na czerwonym dywanie czuć się pewnie, muszę być przekonana, że przygotowałam się perfekcyjnie, zarówno w kwestii kreacji, jak i makijażu, a jedyne, w co muszę się uzbroić to dobry humor i przekonanie, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu” – napisała na Instagramie.

Harry Styles zachwyca na festiwalu w Wenecji

Harry Styles, który popularność zdobył dzięki zespołowi One Direction, stał się nie tylko jednym z najpopularniejszych wokalistów na świecie, ale także aktorem i niekwestionowaną ikoną mody. Brytyjski muzyk był pierwszym w historii mężczyzną, który trafił na okładkę amerykańskiego magazynu modowego „Vogue”. Styles zapozował w zwiewnym stroju firmy Gucci projektu Alessandra Michele.

Podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji kolejny raz skupił na sobie całą uwagę. Artysta pojawił się na premierze filmu Olivii Wilde „Nie martw się kochanie”. Harry Styles wciela się w nim w męża głównej bohaterki, który ukrywa przed kobietą pewien sekret. Akcja toczy się w utopijnej społeczności w latach 50. U boku artysty zobaczymy Florence Pugh. Podczas premiery Styles postawił na klasykę. Wokalista zdecydował się na klasyczny, granatowy garnitur, do którego wybrał koszulę z niesymetrycznie długim kołnierzykiem i białe kowbojki. Natomiast w trakcie dnia Harry Styles zachwycał ekstrawagancką elegancją. Postawił na szerokie ciemne spodnie, beżową marynarkę i kolorową apaszkę.

Penelope Cruz zadaje szyku w zaskakującej kreacji

Bez wątpienia jedną z najjaśniej świecących gwiazd festiwalu jest ikona mody, czyli Penelope Cruz. Aktorka wystąpiła we włoskim filmie „L'immensita” Emanuele Crialese'a. Zachwyciła nie tylko znakomitą kreacją aktorską, ale też doskonałą stylizacją, która nie przeszła bez echa. Cruz zdecydowała się na długą, lekką sukienkę, która automatycznie budzi skojarzenie z wyścigami samochodowymi. Suknia pochodzi od Chanel, a kolory przeważające to biało-czarne kwadraty, na których tle pojawiły się czerwone chorągiewki. Długa suknia z wiązaniem na szyi odsłaniała plecy aktorki.

Festiwal w Wenecji

79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji rozpoczął się 31 sierpnia i potrwa do 10 września. Krytycy jednak do tej pory jednogłośnie nie zachwycili się żadną z prezentowanych produkcji. Najwięcej pozytywnych uwag trafiło do filmu „TAR” Todda Fielda, a także do „The Whale” Darrena Aronofsky'ego.

Uczestników wydarzenia czeka jeszcze premiera filmów „Blondynka” Andrew Dominika oraz „The Son” zdobywcy Oscara Floriana Zellera. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się na czerwonym dywanie.

Galeria:

Galeria:

Festiwal filmowy w Wenecji. Kto zachwycił na czerwonym dywanie?

