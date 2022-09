Rozpiska tygodniowych nowości na Netflix. Sprawdź nadchodzące premiery

Koniec drogi – piątek



Niedawno owdowiała Brenda walczy o bezpieczeństwo swojej rodziny podczas koszmarnej podróży, w której kluczową rolę odgrywa morderstwo i pełna gotówki, zgubiona torba.



Dziennik żigolo – środa



Życie mężczyzny do towarzystwa zaczyna chwiać się w posadach, gdy angażuje się on w sprawy rodzinne klientki i łamie podstawową w swojej pracy zasadę: nie zakochiwać się.



Jak mądrze wydawać pieniądze – wtorek



Doradcy finansowi udzielają prostych wskazówek, jak wydawać mniej, a więcej oszczędzać, osobom, które chcą odzyskać kontrolę nad finansami i osiągnąć swoje cele.



Diorama – wtorek



Coraz trudniej się dogadać, coraz więcej pokus dookoła. Historia rozpadu niegdyś pełnego pasji małżeństwa, opowiedziana w humorystycznych dioramach.



See no evil – sobota



Emerytowany aktor, lingwista i obiekt badań NASA - trzy szympansy - w krytycznym spojrzeniu na nierówne relacje między naczlenymi a ludźmi.



Sante Sangre – sobota



W tym pełnym napięcia, wypełnionym halucynacjami thrillerze, straumatyzowany młody mężczyzna asystuje swojej bezrękiej, żądnej krwi matce w makabrycznym szale zabijania.



Playground – sobota



Dokument z 2014 roku o mężczyźnie z Afganistanu, który przystosowuje się do życia w Paryżu, czekając na rozpatrzenie wniosku o azyl.



Kto polubi mojego fana? – czwartek



Każdy z trojga wziętych influencerów szkoli swojego obserwatora, usiłując zawęzić listę randkowych kandydatów i przekuć cyfrowe polubienia w prawdziwą miłość.



Hollyblood – środa



Zdesperowany, aby zdobyć serce swojej miłości, nieśmiały nastolatek udaje wampira, nieświadomy, że w tle czai się prawdziwy nieumarły.



Święci od narkotyków – piątek



Przedsiębiorca dołącza do tajnej misji rządowej, której celem jest schwytanie koreańskiego bossa narkotykowego w Ameryce Południowej. Na podstawie prawdziwej historii.



W pułapce zbrodni – czwartek



Sequel serialu "W pułapce". Andri i Hinrika badają sprawę zabójstwa członka sekty, związanego ze sporem o ziemię oraz zaginięcia pewnej kobiety w 2013 roku.



Singiel 39 – sobota

Pochłonięta karierą zawodową kardiochirurg zaprzyjaźnia się z ekstrawerycznym nowym sąsiadem, który pomaga jej zrozumieć, że w zyciu liczy się coś więcej niż praca.



Atak wąglikiem na USA – czwartek



Wkrótce po zamachach z 11 września listy z zarodnikami wąglika spowodowały panikę i doprowadziły do tragedii w USA. Dokument o śledztwie FBI w tej sprawie.



Indyjscy mordercy. Dziennik bestii – środa



Sprawa zabójstwa dziennikarza zostaje uznana za zamkniętą po zatrzymaniu podejrzanego, jednak okazuje się, że może być jeszcze 13 ofiar. I że może chodzić o kanibalizm.



Cobra Kai, sezon 5. – piątek



Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację. Sequel filmów z serii "Karate Kid".



Niedoskonali – czwartek



Troje młodych ludzi zostaje poddanych eksperymentom o przerażających skutkach ubocznych. Razem próbują znaleźć lekarstwo i naukowca odpowiedzialnego za swój los.



Bezdech – piątek



W tym urzekającym wizualnie dramacie romantyczny niezwykle utalentowaną młodą kobietę ogarnia bezgraniczna i destrukcyjna miłość do utytułowanego instruktora freedivingu. Czytaj też:

Nowości tygodnia na HBO Max. Co obejrzymy?