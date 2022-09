Nowości tygodnia na HBO Max. Co obejrzymy?

„Rick i Morty”, sezon 6. – premiera: 5 września



W nowym sezonie naszych bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni - są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód?



„Marzenia o Manhattanie”, sezon 2. – premiera: 8 września



Lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Mają głowy pełne marzeń.



„Głosuj na Juana”, sezony 1-3 – premiera 8 września



„Szukali poważnego, charyzmatycznego polityka. DOSTALI JUANA”. Hiszpański serial komediowy.



„Ostry dyżur”, sezon 11. – premiera: 9 września



Kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney.



„Sprawa idealna”, sezon 6. – premiera 9 września



Najnowszy i finałowy sezon serialu prawniczego z Christine Baranski w roli wziętej prawniczki Diane Lockhart.



„Mood” – premiera 9 września



Serial śledzący losy Saszy – dziewczyny, która chciałaby zostać piosenkarką, ale pali marihuanę i nigdy nigdzie się nie spieszy. Jest dwudziestopięciolatką z East Endu, która ma negatywne saldo w banku i skłonność do muzycznego fantazjowania.



„Ostatnia egzekucja” – premiera 7 września



Zwabiony propozycją prestiżowej profesury ambitny naukowiec zostaje wciągnięty do pracy w Stasi. Dramat historyczny inspirowany historią życia i śmierci Wernera Teske, ostatniego więźnia straconego w byłej NRD.



„Miara zemsty” – premiera 9 września

Kiedy słynny syn Lilian Cooper nagle umiera z powodu rzekomego przedawkowania, kobieta rozpoczyna własne śledztwo. Z pomocą byłej dilerki narkotyków syna, bohaterka za wszelką cenę szuka odpowiedzi, sprawiedliwości oraz zemsty.





„Step Up – Taniec zmysłów” – premiera 10 września



Tyler dorasta na pełnych kłopotów ulicach Baltimore. Problem z prawem zmusza chłopaka do pracy na rzecz społeczności lokalnej w szkole artystycznej. Tam poznaje primabalerinę o imieniu Nora, a jego życie zmienia się o 180 stopni. Channing Tatum i Jenna Dewan w rolach głównych.



„Step Up 2” – premiera 10 września



Kiedy zbuntowana tancerka uliczna Andie trafia do elitarnej Maryland School of the Arts, łączy siły z najgorętszym tancerzem w szkole, aby wziąć udział w podziemnej bitwie tanecznej Baltimore znanej jako The Streets.



„Marmaduke – pies na fali” – premiera 10 września

Kiedy Marmaduke, ogromny nastoletni pies, przeprowadza się wraz z rodziną do nowej dzielnicy w hrabstwie Orange w Kalifornii, odkrywa, że dopasowanie do swoich nowych czworonożnych przyjaciół nie zawsze jest łatwe.



„Licorice Pizza” – premiera 11 września



Historia Gary'ego Valentine'a i Alany Kane, gdy dorastają i zakochują się w sobie w dolinie San Fernando. Dramat o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się w 1973 roku i pokazuje, jak zdradziecka potrafi być pierwsza miłości.



„Niespokojni” – premiera 11 września



Damien jest odnoszącym sukcesy artystą, który jest żonaty z restauratorką mebli. Pomimo swojej dwubiegunowości bohater stara się układać życie z ukochaną, wiedząc, że może nigdy nie być w stanie dać jej tego, czego ona pragnie.



„Odbicie” – premiera 11 września

W 2014 roku ukraiński chirurg zaciąga się do walki z rosyjskimi siłami zbrojnymi w regionie Donbasu, gdzie zostaje schwytany. Jako jeniec wojenny jest świadkiem przerażających scen upokorzenia i przemocy w wykonaniu rosyjskich najeźdźców.





„Moje życie w Rolling Stonesach” – premiera 7 września



Serial dokumentalny przedstawiający niezwykłe, ekscytujące historie każdego z członków zespołu The Rolling Stones sugestywnie opowiadane, dzięki ekskluzywnym wywiadom z zespołem i innymi gwiazdami rocka.

