HBO Max usuwa ponad 35 filmów. Sprawdź, co warto nadrobić

Co miesiąc HBO Max dodaje do swojej biblioteki masę nowości. We wrześniu pojawi się nowy sezon „Opowieści podręcznej” czy „Sprawy idealnej”. Z kolejnymi przygodami powrócą także „Rick i Morty”. W serwisie pojawią się też nowy animowany serial dla dorosłych „Dziesięcioletni Tom” czy ostatni sezon programu „Saturday Night Live”. Dla miłośników dokumentów, ale i muzyki, przygotowana została premiera serialu dokumentalnego „Moje życie w Rolling Stonesach”. Wśród premier filmowych nie zabraknie takich produkcji jak „Elvis”, „Licorice Pizza” czy „Supernova”, a także klasyki filmowej jak np. Top Gun. Sprawdźcie listę wybranych nowości września oraz rozpiskę na pierwsze dwa tygodnie nadchodzącego miesiąca.

HBO Max usuwa filmy. Co zniknie we wrześniu?

Niestety równocześnie z serwisu z dnia na dzień usuwane zostają nasze ulubione filmy. We wrześniu to aż 36 tytułów! Sprawdź, czego już niedługo nie będziesz mógł obejrzeć w serwisie i jeżeli chcesz nadrobić zaległości – pospiesz się z seansem!

„Test na przyjaźń” – 9 września



Veronica rusza w trzydniową podróż do Nowego Meksyku ze swoją byłą najlepszą przyjaciółką, Bailey (Barbie Ferreira). Podczas wyprawy nastolatki odkrywają, że czasem najważniejszą decyzją, jaką można podjąć w życiu, jest ta dotycząca wyboru przyjaciół.



„Elity z wybrzeża” – 12 września



Produkcja Elity z wybrzeża (Coastal Elites) skupia się na pięciu różnych i pełnych pasji punkach widzenia osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zamknięcie się w domu zmusza bohaterów do radzenia sobie w izolacji, każde z nich reaguje inaczej: frustracją, wesołością czy introspekcją.



„Kac Vegas w Bangkoku” – 30 września



Po niezapomnianym wieczorze kawalerskim w Las Vegas Stu nie chce ryzykować i planuje przed weselem bezpieczne i spokojne późne śniadanie. Ale życie nie zawsze układa się zgodnie z planem. To, co wydarzyło się w Vegas, przeszło już do historii, ale to, co będzie miało miejsce w Bangkoku, wydaje się po prostu niemożliwe.



„Wdech, wydech” – 30 września



Intrygujący dramat opowiadający o 37-letniej Irinie, która wraca do domu po odbyciu kilkuletniej kary pozbawienia wolności. W domu nikt tak naprawdę na nią nie czeka, mimo że kobieta ma rodzinę - bezrobotnego męża, zbuntowaną nastoletnią córkę i młodszego syna.



„Nagie zwierzęta” – 30 września



Pięcioro zagubionych nastolatków z niemieckiej prowincji – Katja, Sascha, Benni, Laila i Schöller – bez większego wsparcia dorosłych stara się jakoś odnaleźć swoje miejsce w świecie. Kochają się i jednocześnie próbują od siebie nawzajem uciec. Intymność i ból idą u nich zawsze w parze.



„Jack Reacher: Nigdy nie wracaj” i „Jack Reacher: Jednym strzałem” – 30 września



W Pittsburghu snajper zabija pięć przypadkowych osób. Policja szybko aresztuję jedynego podejrzanego, byłego strzelca wyborowego Jamesa Barra (Joseph Sikora) i oskarża go o popełnienie tych morderstw. Mężczyzna twierdzi, że jest niewinny.



„Świadek” – 30 września



Samuel Lapp staje się świadkiem morderstwa podczas podróży z matką do Filadelfii. Policjant John Book zajmuje się ich ochroną, ponieważ morderca podąża teraz za Samuelem. Book musi dostosować się do nowego stylu życia i zweryfikować swoje uczucia do matki chłopca.



„Ave, Cezar!” – 30 września



Akcja osadzona jest w złotej erze Hollywood, a fabułę oparto o akcję porwania kluczowego członka obsady - Bairda Whitlocka. Szef studia a zarazem główny bohater filmu, Eddie Mannix, stara się go odnaleźć. Na poczekaniu rozwiązuje także inne problemy związane z prowadzeniem tego specyficznego biznesu.



„Świt żywych trupów” – 30 września



Grupa ocalałych ludzi chroni się w opustoszałym centrum handlowym. Wśród nich znajdują się między innymi pielęgniarka Ana (Sarah Polley) i policjant Kenneth (Ving Rhames). Stopniowo jednak zapasy żywności i energii kończą się, a tłum zombi przypuszcza kolejne szturmy na ostatni bastion ludzkości w mieście.



„Wilk ze Snow Hollow” – 30 września



Małomiasteczkowy szeryf próbuje sobie poradzić z nieudanym małżeństwem, zbuntowaną córką i problemami kadrowymi w pracy. Pewnego dnia dostaje zadanie rozwiązania sprawy serii brutalnych morderstw, które łączy fakt, że miały miejsce podczas pełni księżyca.



„Hotel Coppelia” – 30 września



W nadmorskim burdelu życie grupy prostytutek nagle się zmienia, gdy bojownicy o wolność organizują zamach stanu i jednocześnie uświadamiają im, że mogą mieć lepsze życie i być może nawet znaleźć miłość. Nie trwa to jednak zbyt długo. Armia amerykańska tłumi rewolucję i przekształca dom publiczny w bazę wojskową.



„Jeszcze jest czas” – 30 września



Kalifornia to przyjazny i otwarty dla wszystkich świat, zupełnie inny niż dom rodzinny Johna, w którym wciąż mieszka jego ojciec – farmer przywiązany do ziemi i konserwatywnych wartości. Kiedy Willis zaczyna podupadać na zdrowiu, przenosi się do Los Angeles, by zamieszkać z Johnem i jego rodziną.



„Zakładnik” – 30 września

Historia fatalnej nocy, podczas której Max - ambitny taksówkarz spotyka w pracy Vincenta, zimnego płatnego mordercę. Ma go zawieźć na kolejne miejsca zbrodni. Podczas jednej nocy Vincent musi zabić 5 osób. Już po wykonaniu pierwszego zlecenia Max orientuje się, kim jest jego pasażer.



„Deadpool” i „Deadpool 2” – 30 września



Ekranizacja jednego z najoryginalniejszych komiksów Marvel Comics. Wade Wilson (Ryan Reynolds) - niegdyś agent służb specjalnych, a obecnie najemnik - poddany zostaje nielegalnemu eksperymentowi, w wyniku którego nabywa niezwykłych mocy samouzdrawiania.



„Steve Jobs” – 30 września



Jest rok 1984, do prezentacji pierwszego komputera z linii Macintosh zostały minuty, a Jobs, stawiając przed swoimi podwładnymi kolejne niewykonalne zadania, zachowuje się jak rozkapryszony bóg. Ale – jak słyszymy – na tym polega jego supermoc: założyciel Apple'a potrafi naginać rzeczywistość do własnej woli.



„Koszerny pocałunek” – 30 września



Kiedy Maria (Luise Wolfram) przylatuje z Niemiec do Tel Awiwu i przyjeżdża do mieszkania swojej kochanki Shiry (Moran Rosenblatt), jeden mały błąd rozpoczyna romantyczną komedię pomyłek. Po spotkaniu ich rodziny natychmiast muszą zderzyć się ze skomplikowaną historią oraz perspektywą wspólnej przyszłości.



„Ostatnia rozmowa” – 30 września



Kiedy próbuje zadzwonić na telefon zaufania, omyłkowo łączy się z samotną matką pracującą na stanowisku woźnej na nocną zmianę w lokalnym college'u. Obraz przedstawia oboje bohaterów w czasie rzeczywistym na podzielonym na pół ekranie, gdy odbywają zmieniającą ich życie rozmowę.



„Habla now: Latynosi mają głos” – 30 września



Produkcja prezentuje wywiady z bohaterami życia codziennego, inspirującymi celebrytami oraz wpływowymi Latynosami ze wszystkich środowisk. Ich refleksje i świadectwa są zarazem głosem ponad 50 milionów Latynosów, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.



„Kac Vegas 3” – 30 września



Minęły dwa lata od niesławnych przygód Phila (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) i Douga (Justin Bartha) w Bangkoku. Od tego czasu wiele w ich życiu się zmieniło. Tatuaże zostały usunięte, wszelkie dowody szalonych wybryków w Tajlandii zniszczone, a trójka przyjaciół wiedzie spokojne życie w otoczeniu najbliższych.



„Kim jest kobieta?” – 30 września



W kobiecej szatni dochodzi do dyskusji, gdy ktoś prosi transpłciową kobietę o wyjście. Jedno ze stanowisk głosi, że kobietą jest osoba, która się nią rodzi, a nie ta, która się nią staje. Dyskusja zaognia się coraz bardziej, kiedy do wymiany zdań dołączają kolejne osoby.



„Wysoki sądzie” – 30 września



Główny bohater, sędzia (Mait Malmsten), to człowiek, który reprezentuje surowe zasady i prawo na sali sądowej. Jednak jego własne życie osobiste to absolutny bałagan. Po tym, jak podejmuje on decyzję o skazaniu kobiety na długi wyrok więzienia, jej brat (Märt Avandi) zaczyna go nachodzić.



„Ten jedyny” – 30 września



Sara (Cleopatra Coleman) jest powieściopisarką zmagającą się z kryzysem twórczym. Szukając weny, wpada na Godfreya (Nick Thune), pechowego dziwaka, który nieustannie zmienia swoją osobowość i alter ego, aby unikać kontaktu z rzeczywistością i poradzić sobie z przeszłością.



„Gundala” – 30 września



Indonezyjski komiksowy superbohater i jego alter ego wkraczają do kinowego wszechświata, aby walczyć z nikczemnym złoczyńcą i dowodzoną przez niego diaboliczną drużyną zwyrodnialców. Mały Sancaka bierze wraz z ojcem udział w proteście robotników. Dochodzi do tragedii: mężczyzna ginie z rąk tajemniczego zamachowca.



„Kac Vegas” – 30 września



Doug Billings (Justin Bartha) wraz z trzema kumplami wyrusza do Las Vegas, by spędzić tam swój wieczór kawalerski. Kierując się maksymą przyszłego teścia: "wszystko, co wydarzy się w Vegas, zostaje w Vegas", kumple udają się do stolicy hazardu i rozrywki z nadzieją na świetną zabawę i niezapomniane chwile.



„Psi Patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!” – 30 września



Zaczyna się wyścig Zatoka Przygód 500! Pieski są mechanikami swojego idola wyścigów: Whoosha! Gdy legendarny kierowca nie może jechać dalej, zaprasza Marshalla, aby kontynuował wyścig zamiast niego!



„Zamiana” – 30 września



Ludwig i Dany to dwaj osiemnastolatkowie pochodzący z zupełnie innych światów. Ludwig wiedzie spokojne, dostatnie życie, a kochający muzykę Danny musi dwukrotnie zastanawiać się przed wydaniem każdego centa. Kiedy jednak spotykają się po raz pierwszy w lokalnym parku rozrywki, odkrywają, że coś ich łączy.



„Zwierzęta Nocy” – 30 września



Mroczna historia z kart powieści zmusza Susan do zmierzenia się z ciemnością, jaka kryje się w jej sercu i przeszłości… Susan Morrow (Amy Adams) jest wytworną właścicielką galerii w Los Angeles, która prowadzi pozornie idealne życie u boku przystojnego Huttona (Armie Hammer).



„Wonder Woman 1984” – 30 września



W filmie "Wonder Woman 1984" losy świata ponownie wiszą na włosku i tylko Wonder Woman może go uratować. Ten nowy rozdział w jej historii rozpoczyna się, gdy Diana Prince wiedzie spokojne życie wśród śmiertelników w latach osiemdziesiątych XX wieku - erze napędzanej przez nieustające dążenie do posiadania wszystkiego.



„Logan: Wolverine” – 30 września



Niedaleka przyszłość. Gdzieś na odludziu przy granicy z Meksykiem zmęczony życiem Logan (Hugh Jackman) zajmuje się schorowanym profesorem X (Patrick Stewart). Jednak jego wysiłki, by ukryć się przed światem i ochronić swoje dziedzictwo, obracają się wniwecz, gdy pojawia się młody mutant ścigany przez mroczne siły.



„Dobranoc” – 30 września



"Bogah" (Goua Robert Grovogui) jest cudzoziemcem pracującym dla gangu w Ghanie. Dostaje zlecenie, aby zrekrutować obce dzieci do wieczornego, ryzykownego zadania. Gdy znajduje Prince'a (Prince Agortey) i Matildę (Matilda Enchil), dwójkę energicznych przyjaciół, planuje przekazać ich gangowi.



„150 magicznych wróbelków” – 30 września



Oparty na faktach obraz mówiący o handlu ludźmi i pracy dzieci. Życie dziewięcioletniej Jhalki (Aarti Jha) w mgnieniu oka wywraca się do góry nogami za sprawą zniknięcia jej siedmioletniego brata. Odważna i niestrudzona dziewczynka wyrusza w podróż, której celem jest odnalezienie i uwolnienie zaginionego.



„Władca Paryża” – 30 września



Vidocq, złodziej i awanturnik wiodący burzliwe życie, po spektakularnej ucieczce z więzienia o zaostrzonym rygorze, ukrywa się pod niewinną przykrywką handlarza tkanin. Kiedy jego kryminalna przeszłość go dogania, wchodzi w układ z miejscową policją i podejmuje się oczyszczenia paryskich ulic ze złodziei i morderców.



„Okrucieństwo nie do przyjęcia” – 30 września



Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones) postanawia zemścić się na zdolnym prawniku. Planuje go omotać, potem wyjść za niego i w końcu rozwieść się, na bardzo niekorzystnych dla niego warunkach.



„Czarny niedźwiedź” – 30 września



Blair i Gabe to małżeństwo, które uciekło z miasta do położonego na odludziu domu. Próbują od nowa ułożyć swoje kruche relacje. Wszystko się zmienia, gdy przyjeżdża do nich Allison (Aubrey Plaza), wypalona reżyserka szukająca tematu do nowego filmu.



„Raport mniejszości” – 30 września



John Anderton (Tom Cruise) jest szefem specjalnej jednostki powołanej do zapobiegania przestępczości. Jego zespół wykorzystuje metodę prewencji, którą on sam wynalazł. Anderton dowiaduje się, że wkrótce sam popełni zbrodnię.



„Interstellar” – 30 września



Historia grupy badaczy, którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze. Film oparty jest na teorii naukowej opracowanej przez fizyka z Caltech Kipa Thorne'a. Czytaj też:

