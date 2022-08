Film o Annie Przybylskiej. Jest singiel

Pierwsze informacje o dokumencie o Annie Przybylskiej trafiły do sieci trafiły na początku roku. Od tamtej pory dociera do nas coraz więcej ciekawostek, a fani zmarłej aktorki niecierpliwie czekają. Premiera produkcji zaplanowana jest na 7 października 2022 roku. Partner Przybylskiej Jarosław Bieniuk pochwalił się zwiastunem, który chwyta za serce. Już teraz wiemy, kto pojawi się na ekranie.

Na udostępnionych fragmentach możemy zobaczyć Cezarego Pazurę, Michała Żebrowskiego i Jana Englerta. Wspomnieniami o Annie Przybylskiej podzielą się także Paweł Małaszyński, Paweł Wawrzecki i Szymon Bobrowski. Wystąpi także przyjaciółka zmarłej aktorki – Katarzyna Bujakiewicz. Jakiś czas temu o swoim udziale w filmie na Instagramie napisała Anna Dereszowska.

Andrzej Piaseczny napisał piosenkę do filmu o Annie Przybylskiej

O Annie Przybylskiej, swojej przyjaciółce, opowie także Andrzej Piaseczny. To właśnie muzyk jako pierwszy udostępnił w mediach społecznościowych plakat promujący film, a także nagrał piosenkę. Teraz do sieci w całości trafił singiel, który nosi taki sam tytuł jak dokument – „Ania”. „I chociaż ująć Ją w słowa to wyzwanie niemal niewykonalne, myślę, że nie chciałaby smutnej piosenki o sobie” – napisał artysta.

W klipie możemy zobaczyć niepublikowane wcześniej nagrania z aktorką w roli głównej. Nie tylko z planów zdjęciowych, ale przede wszystkim z rodzinnego archiwum. Widzowie mogą podziwiać naturalną Annę Przybylską na wakacjach, w czasie podróży, ale także z dziećmi. Teledysk do utworu chwyta za serce, a fani w komentarzach nie kryją wzruszenia.

