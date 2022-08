Brad Pitt zaatakował Angelinę Jolie i dzieci na pokładzie samolotu?

Brad Pitt i Angelina Jolie przez lata byli najpopularniejsza parą Hollywood. Aktorzy pobrali się w 2014 roku, po 10 latach związku, a po dwóch latach od złożenia sobie uroczystej przysięgi, Jolie złożyła pozew o rozwód. Aktorka argumentowała to „różnicami nie do pogodzenia”. Aktorzy rozwiedli się w 2016 roku, jednak ostatnio znów jest o nich głośno. Niedawno do mediów trafiły informacje, że celebrytka sprzedała udziały we wspólnej winnicy na południu Francji, na której szczególnie zależało aktorowi, a tym samym złamała umowę. Część Jolie odkupił rosyjski oligarcha, co nie spodobało się Pittowi. Transakcja miała być zemstą na byłym partnerze, któremu sąd przyznał równe prawa do opieki nad ich potomstwem.

Aktorzy mają wspólnie szóstkę pociech – Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźniaki Knoxa i Vivvienne – a piątka z nich jest niepełnoletnia. Pitt chciał, aby dzielili się wspólnym czasem ze swoim potomstwem, a Jolie starała się, by dzieci były tylko z nią.

Brad Pitt zaatakował Angelinę Jolie i dzieci na po kładzie samolotu?

Jak wynika z medialnych doniesień, Angelina Jolie miała mieć powody, by opiekować się dziećmi samodzielnie. Na jaw właśnie wyszły szczegóły awantury, do której podczas lotu z Francji do Los Angeles. Jak pisze Daily Mail, na pokładzie prywatnego samolotu pijany aktor miał znęcać się nad swoimi bliskimi zarówno psychicznie jak i fizycznie. Informacje do mediów trafiły z tajnego raportu FBI. Pitt miał wykrzyczeć swojej ówczesnej żonie, że „rozpie**** ich rodzinę”, a jednemu z dzieci powiedzieć, że „wygląda jak piep***** morderca z Columbine”. W czasie awantury gwiazdor podobno popchnął celebrytkę na ścianę, a kiedy podopieczni próbowali ją ratować, to gwiazda musiała odciągać od nich aktora. O zdjęcie swoich obrażeń Jolie miała poprosić asystentkę.

Straty materialne wyceniono na 25 tysięcy dolarów. Z raportu wynika, że aktorce nie udało się udowodnić występku Pitta. Cztery dni po pamiętnej kłótni złożyła papiery rozwodowe. Teraz sprawa znów ujrzała światło dzienne, ponieważ aktorka miała anonimowo próbować się dowiedzieć czegoś o śledztwie. Jednak jak pisze TMZ, miał być to celowy zabieg.

Brad Pitt o problemie z alkoholem

O swoim problemie z alkoholem Brad Pitt niedawno opowiedział w jednym z wywiadów. Po rozstaniu postanowił iść na odwyk. Później, przez 18 miesięcy uczęszczał na spotkania Anonimowych Alkoholików, gdzie, jak mówi, spotkał ludzi, którzy bardzo pomogli mu z jego uzależnieniem. – To była bardzo mała, selektywna grupa, więc czułem się bezpiecznie. Wielokrotnie słyszałem o przypadkach, takich jak u Philipa Seymoura Hoffmana, którego nagrano, gdy ujawniali swoje tajemnice. To jest dla mnie po prostu okropne – podkreślił.

Czytaj też:

FBI: Alec Baldwin pociągnął za spust. Broń była w dobrym stanie