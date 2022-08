Wiemy, kto nagrał piosenkę do filmu o Annie Przybylskiej

Informacje o filmie na temat życia Anny Przybylskiej pojawiły się na początku roku. Fani czekają z niecierpliwością, a do sieci ciągle trafiają nowe informacje dotyczące dokumentu. Twórcami dokumentu są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski, odpowiedzialni m.in. za filmy o Krzysztofie Krawczyku i Maryli Rodowicz, emitowane na antenie TVP. Jak zdradził Jarosław Bieniuk, twórcy czekali aż sześć lat, aż rodzina zaakceptuje ten pomysł. Wówczas rodzina zmarłej gwiazdy pochwaliła się zwiastunem produkcji. Partner Przybylskiej Jarosław Bieniuk zdradził też, że zdjęcia powstają także w domu rodzinnym gwiazdy, gdzie zmarła. Piłkarz fotografię podpisał jednym słowem „Ania” i dołączył emotikonę kamery.

Jeszcze więcej o obrazie opowiedziała najstarsza córka pary Oliwia Bieniuk. – Każdy członek rodziny bierze udział w dokumencie o mojej mamie oraz przyjaciele najbliżsi mamy. Ja również. To było dla mnie duże przeżycie. Nie mogę zdradzić szczegółów, co się znajdzie w filmie, ale jeśli chodzi o mój wywiad i odczucia z nim związane to na początku się stresowałam. To jednak intymny temat, na który można rozmawiać z przyjaciółką. Przed kamerami jest to trudniejsze. To ciężki temat – przyznała.

Kto nagrał piosenkę do filmu o Annie Przybylskiej?

Premiera zbliża się wielkimi krokami, a oczekujący widzowie niedawno poznali nazwiska gwiazd, które opowiedzą o swoich wspomnieniach. Na udostępnionych fragmentach możemy zobaczyć Cezarego Pazurę, Michała Żebrowskiego i Jana Englerta. Wspomnieniami o Annie Przybylskiej podzielą się także Paweł Małaszyński, Paweł Wawrzecki i Szymon Bobrowski. Wystąpi także przyjaciółka zmarłej aktorki – Katarzyna Bujakiewicz. Jakiś czas temu o swoim udziale w filmie na Instagramie napisała Anna Dereszowska.

Kilka szczegółów zdradził także Andrzej Piaseczny. Wokalista w mediach społecznościowych pochwalił się plakatem do filmu. „Ankaaaaa?! No i co ja Ci mam powiedzieć, czego byś już nie wiedziała? Może to, że wszyscy nosimy Cię w serduszkach? Ale przecież to też już wiesz. Ten film jest bardziej do Ciebie niż o Tobie. Dlatego…. Pamiętaj o nas tak samo jak my pamiętamy o Tobie. Do zobaczenia, tak?” – czytamy pod zdjęciem. Teraz muzyk wyznał, że to właśnie on stworzył utwór promujący dokument. Na Instagramie pochwalił się krótką zapowiedzą singla. Jego premiera odbędzie się 19 sierpnia 2022.

Film trafi do kin 7 października 2022 roku.

