Co oglądać na HBO Max? Dobre filmy i seriale w serwisie

Co się stało, Brittany Murphy?



To kameralny i niezwykle wnikliwy portret aktorki Brittany Murphy. Jego twórcy przedstawiają nam nieznane fakty z życia gwiazdy i analizują tajemnicze okoliczności jej tragicznej śmierci w wieku zaledwie 32 lat.



Dom Gucci



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



Spotlight



To filmowy zapis wstrząsającej historii, która miała miejsce naprawdę. Nagrodzeni Pulitzerem dziennikarze śledczy gazety "Boston Globe" dotarli do przerażających i szokujących danych na temat konsekwentnie tuszowanej siatki pedofilskiej w Kościele katolickim, składającej się z ponad 70 księży.



Północ, północny zachód



Roger Thornhill jest pracownikiem agencji reklamowej. Pewnego dnia mężczyzna wychodząc z pracy zostaje porwany przez szpiegów obcego wywiadu, którzy biorą go za agenta CIA. Po przesłuchaniu próbują zabić mężczyznę. Thornhillowi udaje się przeżyć, ale musi uciekać przed ścigającymi go agentami.



Ku przepaści. Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin



Serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach.



Hazardzista



William samotnie jeździ od kasyna do kasyna, nie ujawniając swojej tożsamości. Gdy spotyka Cirka, który zna prawdę na temat jego przeszłości i chce by William pomógł mu naprostować ich wspólne sprawy, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.



Garderobiany



Wiekowy i schorowany aktor na własne żądanie opuszcza szpital, by zagrać tytułową rolę w "Królu Lirze". Stary garderobiany pomaga mu przygotować się do występu.



Fortitude



Usytuowany na skraju koła podbiegunowego Fortitude jest jednym z najbezpieczniejszych miast na Ziemi. Nigdy nie było tu brutalnych przestępstw, aż do teraz.



Oczekiwanie



Upalne lato na Sycylii. Anna (Juliette Binoche) mieszka w przepięknym, starym, kamiennym domu, do którego pewnego dnia puka dziewczyna jej syna. Obie czekają na powrót chłopaka, choć Anna wie, że syn już nigdy nie wróci.



Słodkie kłamstewka. Grzech pierworodny



Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły Millwood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy... nie tylko swoje.



Długa noc



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo. Czytaj też:

QUIZ dla bystrych umysłów! Najlepsi zdobywają 13/15