Ekranizacja kultowego Pac-Mana będzie filmem aktorskim. Poznaliśmy scenarzystę

Filmy z Pikachu, Sonikiem, ekranizacje Uncharted i Mortal Kombat – to najbardziej znane przykłady nowej fali w Hollywood. W przeciwieństwie do poprzednich dekad, współczesne interpretacje gier posiadają już duże budżety i są skierowane do nieco starszego odbiorcy. Dzięki temu zamiast bubli, będących efektem skoku na kasę, dostajemy czasem przyzwoite kino.

Miejmy nadzieje, że tak samo będzie z Pac-Manem, za którego ekranizację zabrały się Wayfarer Studios i Bandai Namco Entertainment. Niewiele jak dotąd wiadomo o tej produkcji poza tym, że będzie ona filmem aktorskim, a za ponoć pomysłowy scenariusz odpowiada Chuck Williams (pracował przy „Sonic. Szybki jak błyskawica”). Producentami nowego filmu z ikoną gier komputerowych zostaną Justin Baldoni, Manu Gargi i Andrew Calof.

Do tej pory Pac-Man doczekał sie dwóch prób przeniesienia na ekran: kreskówki „Pac-Man” od Hanna-Barbera, wyświetlanej w latach 1982-1983 w telewizji ABC oraz serialu animowanego „Pac-Man i upiorne przygody” na kanale Disney XD w 2013 roku.

Gra Pac-Man. Na czym polega?

Gry Pac-Man chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale na wszelki wypadek przypomnijmy krótko, o co w niej w ogóle chodzi. To powstała w 1980 roku produkcja Namco, która początkowo dostępna była tylko na automatach do gier. Sterujemy w niej żółtą kulką, która porusza się w labiryncie, pożerając białe kulki. Musi przy tym unikać czterech duszków, a dzięki specjalnemu wzmocnieniu, może na pewien czas odwrócić role i zjadać także swoich prześladowców. Kolejne etapy wygrywa się, zjadając wszystkie białe kulki z mapy.

