„Heaven in Hell” z gorącym zwiastunem. W głównych rolach Susinna i Boczarska

Film wyreżyserował Tomasz Mandes, który wraz z Barbarą Białowąs odpowiada za wszystkie trzy produkcje z serii "365 dni". Z historią na kanwie powieści Blanki Lipińskiej film łączy także Simone Susinna, który występował również w "Ten dzień". Jego partnerką na ekranie będzie Magdalena Boczarska. W filmie pojawią się także między innymi Sebastian Fabijański, Kasia Sawczuk czy Janusz Chabior.

O czym będzie film „Heaven in Hell”?

Olga (Magdalena Boczarska) to kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. Maks (Simone Susinna) to przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. I pewnie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie różnił ich wiek – 15 lat.

„Gdy namiętność zwycięża z rozsądkiem, a czułość pokonuje lęk. Życie potrafi zaskoczyć i wywrócić cały nasz świat. »Heaven in Hell« to historia magicznej miłości, która nie miała prawa się zdarzyć”– brzmi opis filmu, który udostępnia jego dystrybutor Monolith.

Film „Heaven in Hell” trafić ma do polskich kin w listopadzie 2022 roku.

