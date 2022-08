Dobre thrillery na Netflix. Co warto obejrzeć? Mamy ponad 20 propozycji

„Podziemny krąg”



Kultowy film Davida Finchera opowiadający o młodym człowieku, pracowniku dużej firmy, który nie widzi sensu w swoim życiu. Szukając pocieszenia, chodzi na spotkania dla osób chorych i nieszczęśliwych.



„Gra”



Nicholas Van Orton jest oziębłym i zgorzkniałym biznesmenem. Jego życie jest nieciekawe, pozbawione jakichkolwiek dreszczy i atrakcji. Na 45 urodziny dostaje prezent od brata: możliwość wzięcia udziału w zabawie o tajemniczej nazwie „gra”.



„Pierwszy śnieg”



Szef elitarnej ekipy detektywów (Michael Fassbender) prowadzi skomplikowane śledztwo. Wraz z nadejściem zimy ginie kolejna osoba. Detektyw boi się, że do miasta powrócił seryjny morderca. Z pomocą znakomitej rekrutki (Rebecca Ferguson) zaczyna łączyć stare sprawy kryminalne z nowymi brutalnymi zdarzeniami.



„Raport Pelikana”



Studentka prawa pisze pracę na temat hipotetycznych powodów śmierci dwóch sędziów sądu najwyższego. Okazuje się, że jej praca jest rozwiązaniem zagadki tajemniczych morderstw. Wszyscy, którzy się z nim zetkną giną, a tropem studentki podąża płatny morderca. Film sensacyjny na podstawie książki Johna Grishama.



„Dzień próby”



Jake Hoyt (Ethan Hawke) to młody policjant z Los Angeles, który marzy o karierze w wydziale do walki z narkotykami. Ideały mężczyzny dość szybko i brutalnie zostają skonfrontowane z rzeczywistością. Jego przełożony, sierżant Harris (Denzel Washington), stosuje radykalne metody.



„Tajemnice Los Angeles”



Jack (Kevin Spacey), Bud (Russel Crowe) i Ed (Guy Pearce) - trzej policjanci, próbują rozwiązać zagadkę masakry w nocnym barze. W trakcie śledztwa poznają mroczne tajemnice Los Angeles. Los Angeles w najlepszym okresie swojego istnienia - w latach 50-tych XX w.



„W sieci pająka”



Morgan Freeman znowu wciela się w postać Dr. Alexa Crossa, detektywa-psychologa, który rozwiązuje najbardziej zawikłane zagadki kryminalne. Jedna z nich dotyczy córki senatora, porwanej przez seryjnego mordercę. Zostawiając tajemnicze wskazówki psychopata wciąga Alexa w perfidną grę.



„Tłumaczka”



Urodzona w Afryce Silvia Broome (Nicole Kidman) pracuje jako tłumaczka w ONZ. Pewnego dnia przez przypadek słyszy groźbę skierowaną do jednego z afrykańskich przywódców. O zdarzeniu informuje przełożonych i staje się celem zamachowców. Jej ochrony podejmuje się agent federalny Tobin Keller (Sean Penn).



„Hannibal”



Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) mieszka we Florencji, gdzie sprawuje funkcję kustosza jednego z tamtejszych muzeów. Cały czas pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Do polowania przyłącza się również Mason Verger (Gary Oldman), jedna z ofiar doktora, która przeżyła spotkanie z nim.



„Czerwony smok”



Opowiada historię agenta FBI Willa Grahama (Edward Norton), który ściga psychopatycznego zabójcę nazwanego przez prasę "Zębową wróżką". Graham jest jednym z najlepszych agentów, który kilka miesięcy wcześniej aresztował Hannibala Lectera (Anthony Hopkins).



„Zaginiona dziewczyna”



To historia byłego dziennikarza Nicka Dunne'a (Ben Affleck), którego żona Amy (Rosamund Pike) znika niespodziewanie w piątą rocznicę ślubu. Wraz z rozwojem śledztwa policja dochodzi do wniosku, że to właśnie mąż kobiety jest odpowiedzialny za jej zaginięcie.



„Taksówkarz”



Travis (Robert De Niro), weteran wojny w Wietnamie cierpiący na bezsenność, zatrudnia się jako taksówkarz na nocnej zmianie. Jeżdżąc wieczorami po Nowym Jorku, styka się z najbardziej podejrzanymi i niebezpiecznymi ludźmi i zdaje sobie sprawę, ile otacza go przemocy i okrucieństwa.



„12 małp”



Akcja „12 małp” ma miejsce w 2035 roku. W 1996 roku świat zaatakował śmiertelny wirus, który doprowadził do zagłady 99% populacji. Wśród osób, którym udało się przeżyć, jest osadzony w więzieniu James Cole (Bruce Willis), którego siła psychiczna zwraca uwagę naukowców, pracujących nad sposobem uratowania ludzkości.



„Zwierzęta nocy”



Mroczna historia z kart powieści zmusza Susan do zmierzenia się z ciemnością, jaka kryje się w jej sercu i przeszłości… Susan Morrow (Amy Adams) jest wytworną właścicielką galerii w Los Angeles, która prowadzi pozornie idealne życie u boku przystojnego Huttona (Armie Hammer).



„Oczy szeroko zamknięte”



Alice (Nicole Kidman) i William Harford (Tom Cruise) - małżeństwo z dziewięcioletnim stażem, należą do śmietanki towarzyskiej Nowego Jorku. Są zamożni, mają córkę i, pozornie, są szczęśliwą, spełnioną rodziną. Tymczasem na scenę wkraczają rutyna i spokój, które, jak wiadomo, uczuciu nie sprzyjają.



„Kobieta w oknie”



Cierpiąca na lęk przestrzeni psycholog dziecięca z Nowego Jorku zaprzyjaźnia się z sąsiadką, która mieszka w domu po przeciwnej stronie ulicy. Wszystko staje pod znakiem zapytania, gdy kobieta znika, a bohaterka nabiera podejrzeń, że jej zniknięcie nie jest dziełem przypadku.



„Złodziej Tożsamości. Historia prawdziwa”



Po brutalnym zabiciu własnej rodziny Christian Longo (James Franco) znajduje się na liście FBI najbardziej poszukiwanych przestępców. Mężczyzna ukrywa się poza granicami USA pod nazwiskiem Finkel. Zostaje skonfrontowany z dziennikarzem Michaelem Finkelem (Jonah Hill), pod którego tożsamością ukrywał się.



„Platforma”



Betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża w dół w wielopoziomowym więzieniu. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostaną tylko resztki — albo głód i rozpacz.



„Czas zabijania”



Młody obiecujący prawnik, Jake Brigance (Matthew McConaughey), podejmuje się obrony Afroamerykanina (Samuel L. Jackson), ojca brutalnie zgwałconej i pobitej dziesięcioletniej dziewczynki, który samodzielnie wymierzył sprawiedliwość sprawcom.



„Nieoszlifowane diamenty”



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę.



„Ratownik”



Przykuty do wózka w wyniku wypadku Ángel postanawia rozprawić się z tymi, którzy go zdradzili, a zwłaszcza z kobietą, która go porzuciła, gdy jej potrzebował. Oglądaj bez ograniczeń. Główne role w tym thrillerze psychologicznym w reżyserii Carlesa Torrasa grają Mario Casas i Déborah François.



„Donnie Brasco”



Donnie Brasco, młody paser biżuterii, poznaje Lefty'ego Ruggiero, mafijnego cyngla, który zabił 23 osoby. Należy do „firmy” 30 lat, stoi nisko w hierarchii i nie ma już żadnych nadziei na awans. Ma też zdiagnozowanego raka i syna narkomana. Nie można powiedzieć, żeby to był imponujący dorobek życiowy.



„Uśpieni”



Lorenzo, Michael, John i Tommy, nastoletni chłopcy z nowojorskich slumsów, za napad na sprzedawcę hot-dogów trafiają do poprawczaka. Tu przeżywają piekło, są torturowani, bici i gwałceni przez strażników, którym przewodzi sadystyczny Nokes. 11 lat później Tommy i John zabijają Nokesa.



„Diabeł wcielony”



Film w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.Czytaj też:

