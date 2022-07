„Halloween. Finał”. Jamie Lee Curtis powraca do kultowej roli

Ikona kina, Jamie Lee Curtis powraca po raz ostatni w roli Laurie Strode. Rola ta zapoczątkowała karierę aktorki. Curtis wcielała się w Laurie przez ponad cztery dekady, co stanowi jedną z najdłuższych par – aktor/postać w historii kina. W”Halloween. Finał” występują też między innymi: Will Patton jako oficer Frank Hawkins, Kyle Richards jako Lindsey Wallace oraz James Jude Courtney jako The Shape.

Film wyreżyserował David Gordon Green na podstawie scenariusza Paula Brada Logana,Chrisa Berniera, Danny'ego McBride'a i Davida Gordona Greena i postaci stworzonych przez Johna Carpentera i Debrę Hill.

„Halloween Zabija”. Fabuła filmu

Cztery lata po wydarzeniach z ubiegłorocznego „Halloween Zabija”, Laurie mieszka z wnuczką Allyson (Andi Matichak) i kończy pisać swój pamiętnik. Michael Myers nie był widziany od tamtej pory. Laurie, po tym jak pozwoliła, aby widmo Michaela determinowało jej życie przez dekady, postanowiła wyzwolić się od strachu i wściekłości i zapanować nad swoim życiem. Jednak kiedy młody mężczyzna, Corey Cunningham (Rohan Campbell), zostaje oskarżony o zabicie chłopca, którym się opiekował, zapoczątkowuje to kaskadę przemocy która zmusi Laurie do ostatecznej konfrontacji ze złem, raz na zawsze.

„Halloween. Finał” na ekranach kin od 28 października.



