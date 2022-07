Disney+ – nowości w sierpniu 2022. Świeże filmy i seriale

Od 3 sierpnia subskrybenci Disney+ będą mogli oglądać najnowsze przygody Buzza Astrala, a także cztery filmy z serii „Toy Story” oraz ukochaną serię krótkich filmów „Sztuciek się pyta”. Ponadto na platformie zagoszczą wszystkie filmy z serii „Predator” oraz nową serię dla fanów „Gwiezdnych wojen” - Cassian Andor powrócił.

„Ja jestem Groot” – 10 sierpnia



Nie da się chronić galaktyki przed tym psotnym maluchem! Przygotuj się na niesamowitą przygodę, gdy mały Groot, jako główny bohater kolekcji shortów, będzie przeżywał dni chwały, trudy dorastania i sztukę wpadania w kłopoty wśród gwiazd. W „Ja jestem Groot” zobaczymy zarówno nowe, niezwykłe postacie, jak i znanego wszystkim małego Groota.



„Andor” – 31 sierpnia



Serial eksploruje nową perspektywę galaktyki „Gwiezdnych wojen”, koncentrując się na podróży Cassiana Andora, który pragnie odkryć sposób na wywarcie wpływu na świat. Serial przedstawia opowieść o narastającym buncie przeciwko Imperium oraz o tym, jak ludzie i planety zostali w niego zaangażowani. To era pełna niebezpieczeństw, oszustw i intryg, a Cassian właśnie ma wkroczyć na ścieżkę, której celem jest przekształcenie go w zbuntowanego bohatera.



„LEGO Gwiezdne wojny Wakacje” – 5 sierpnia



Finn zorganizował wakacje-niespodziankę dla swoich przyjaciół na pokładzie statku Halcyon, jednak jego plan szybko się rozpada, kiedy bohater zostaje oddzielony od grupy. Będąc sam na pokładzie Halcyona, Finn spotyka trzy Duchy Mocy - Obi-Wana Kenobiego, Anakina Skywalkera i Księżniczkę Leię, z których każdy opowiada swoje zaskakujące historie o nieudanych wakacjach.



„Mecenas She-Hulk” – 17 sierpnia

W produkcji Marvel Studios Jennifer Walters (Tatiana Maslany), prawniczka specjalizująca się w sprawach prawnych o charakterze nadludzkim - musi radzić sobie w skomplikowanym życiu samotnej 30-latki, która w dodatku jest zielona, wyposażona w supermoce i mierzy ponad dwa metry wzrostu.





„Predator Prey” – 5 sierpnia



Najnowsza pozycja w serii o Predatorze „Predator: Prey”, to zupełnie nowy thriller, którego akcja rozgrywa się wśród Komanczów 300 lat temu. Jest to opowieść o młodej kobiecie, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczce, która została wychowana w cieniu legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny. Kiedy więc niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi, postanawia chronić swój lud. Ofiara, którą śledzi i z którą ostatecznie się konfrontuje, okazuje się wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu zaawansowanym technicznie arsenałem, co skutkuje okrutną i przerażającą rozgrywką między dwoma przeciwnikami.



„Buzz Astral” – 3 sierpnia

Animowany film przygodowy science-fiction produkcji Disneya oraz Pixara. Historia Buzza Astrala, bohatera, który zainspirował powstanie sławnej figurki. Film śledzi losy naszego legendarnego strażnika kosmosu podczas międzygalaktycznej przygody, w której towarzyszą mu ambitni rekruci: Izzy, Mo oraz Darby, a także robot Kotex. Ta barwna ekipa wyrusza w najtrudniejszą misję – muszą nauczyć się współpracować, aby uciec złemu Zurgowi oraz posłusznej mu armii robotów, które depczą im po piętach.

