„Broad Peak”. Nowy film oparty na faktach opowie historię himalaisty Macieja Berbeki

„Broad Peak” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia Macieja Berbeki – legendarnego polskiego himalaisty, należącego do grupy słynnych Lodowych Wojowników, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najniebezpieczniejszych gór świata. W 1988 roku, po nieudanej próbie zdobycia K2, Berbeka bierze udział w ataku na sąsiadujący szczyt, Broad Peak. Nowy kierunek ekspedycji zmieni jego życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewał. 25 lat później polski wspinacz dostaje kolejną szansę na stawienie czoła ośmiotysięcznikowi.

„Broad Peak” opowieść o determinacji i miłości

„Broad Peak” to opowieść o pasji oraz niesamowitej determinacji, która pcha człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. To również wzruszająca historia miłości, jaka łączyła Maćka i Ewę Berbeków. Reżyserem filmu jest Leszek Dawid, a autorem scenariusza Łukasz Ludkowski. Twórcy starali się pokazać motywacje himalaistów, którzy dla swojej pasji tak wiele ryzykują. – W filmie skupiliśmy się na historii Macieja Berbeki, jednego z polskich Lodowych Wojowników. Podczas realizacji dużo zastanawiałem się nad tą tajemniczą i pociągającą siłą, która pcha człowieka w tak niebezpieczne miejsca, mimo jego świadomości, jak wiele ryzykuje – powiedział reżyser Leszek Dawid.

W roli głównej – Macieja Berbeki – zobaczymy Ireneusza Czopa, z kolei Ewą Dyakowską-Berbeką zagra Maja Ostaszewska. Ponadto w filmie występują również Łukasz Simlat, Piotr Głowacki oraz Tomasz Sapryk. Zdjęcia realizowano w m.in. Karakorum, Alpach, Zakopanem i Warszawie.

„Broad Peak” kiedy premiera?

Film prezentowany będzie w Konkursie Głównym tegorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego premiera odbędzie się na platformie Netflix już jesienią 2022 roku.

