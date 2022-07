Filmy o Spider-Manie pojawią się na Disney+ już w lipcu! Znamy dokładne daty premier

Jeszcze w lipcu w serwisie streamingowym Disney+ w Polsce pojawi się osiem filmów ze słynnej serii o Spider-Manie, dając fanom Marvela jeszcze więcej ulubionej rozrywki w jednym miejscu. Seria tytułów o Spider-Manie: „Spider-Man”, „Spider-Man 2”, „Spider-Man 3”, „Niesamowity Spider-Man”, „Niesamowity Spider-Man 2”, „Spider-Man Uniwersum”, „Spider-Man: Homecoming” oraz „Spider-Man: Daleko od domu” będzie dostępna dla abonentów użytkowników Disney+ już od 29 lipca.

Pełna lista produkcji Sony Pictures, wraz z datami premier na platformie Disney+

„Spider-Man” – dostępny od 29 lipca 2022

Przeciętny nastolatek Peter Parker zamienia się w niezwykłego superbohatera po tym, jak przypadkowo zostaje ugryziony przez radioaktywnego pająka. Kiedy jego ukochany wujek zostaje brutalnie zamordowany podczas napadu, młody Peter przysięga, że wykorzysta nowe moce po to, by go pomścić. Nazywając się „Spider-Manem”, postanawia oczyścić ulice z przestępczości, co szybko doprowadza go do konfliktu z wrogim superzłoczyńcą, Zielonym Goblinem.

„Spider-Man 2” – dostępny od 29 lipca 2022

W filmie „Spider-Man 2” Tobey Maguire powraca jako ułożony Peter Parker, który stara się ostrożnie lawirować między swoimi wcieleniami studenta college'u i superbohatera walczącego z przestępczością. Życie Petera komplikuje się jeszcze bardziej, gdy staje w obliczu nowego wroga, genialnego Otto Octaviusa, który został wskrzeszony jako maniakalny Doktor Octopus o wielu niebezpiecznych mackach. Kiedy Doktor Octopus porywa MJ, Spider-Man musi wkroczyć do akcji, a jego przygody wkraczają na coraz wyższe poziomy emocji.

„Spider-Man 3” – dostępny od 29 lipca 2022

Peter Parker wreszcie ma dziewczynę swoich marzeń, Mary Jane Watson, a Nowy Jork zawładnęła Spidermania! Ale kiedy za sprawą dziwnego kosmicznego symbiontu kostium Spider-Mana zmienia kolor na czarny, na jaw zaczynają wychodzić jego najmroczniejsze demony, zmieniając nie tylko jego wygląd, ale też charakter. Bohatera czeka walka życia nie tylko z zabójczą mieszanką złoczyńców – śmiercionośnym Sandmanem, Venomem i Nowym Goblinem – ale także wrogim obliczem samego siebie.

„Niesamowity Spider-Man” – dostępny od 29 lipca 2022

Nastoletni Peter Parker zmaga się nie tylko z problemami zwykłego licealisty, ale i niesamowitym kryzysem zafundowanym przez jego alter ego, Spider-Mana.

„Niesamowity Spider-Man 2” – dostępny od 29 lipca 2022

Dobrze jest być Spider-Manem, ale ma to też swoją cenę: tylko Spider-Man może chronić nowojorczyków przed niebezpiecznymi złoczyńcami, którzy zagrażają miastu. Wraz z pojawieniem się Electro, Peter musi stawić czoła wrogowi znacznie potężniejszemu niż on sam. Kiedy wraca jego stary przyjaciel, Harry Osborn, Peter zdaje sobie sprawę, że wszystkich jego wrogów łączy jedno: OsCorp.

„Spider-Man: Homecoming” – dostępny od 29 lipca 2022

Młody Peter Parker/Spider-Man powoli zaczyna uczyć się radzić sobie ze swoją nowo odkrytą tożsamością superbohatera uzbrojonego w pajęcze moce. Jednak nawet wtedy, gdy wraca do domu, gdzie czeka na niego ciotka May, znajduje się pod czujnym okiem swojego nowego mentora, Tony'ego Starka. Peter próbuje wrócić do codzienności i na nowo wejść w rolę normalnego nastolatka, ale gdy zjawia się jego arcywróg, Vulture, wszystko, co w życiu Petera najważniejsze, staje w obliczu niebezpieczeństwa.

„Spider-Man Uniwersum” – dostępny od 29 lipca 2022

Phil Lord i Christopher Miller, kreatywne umysły stojące za „The Lego Movie” i „21 Jump Street”, wykorzystują swoje wyjątkowe talenty do stworzenia nowej wizji uniwersum Spider-Mana, ukazując je w przełomowym, jedynym w swoim rodzaju stylu wizualnym. „Spider-Man Uniwersum” przedstawia Milesa Moralesa – nastoletniego mieszkańca Brooklynu i nieograniczone możliwości uniwersum, w którym więcej niż jeden bohater może nosić maskę.

„Spider-Man: Daleko od domu” – dostępny od 29 lipca 2022

Po wydarzeniach z filmu „Avengers: Koniec gry”, Peter Parker (Tom Holland) powraca w „Spider-Man: Daleko od domu”. Nasz przyjazny superbohater z sąsiedztwa postanawia dołączyć do swoich najlepszych przyjaciół: Neda, MJ i reszty ekipy podczas eurotripu. Plan Petera, by pozostawić za sobą superbohaterstwo na kilka tygodni i odpocząć, szybko musi ulec zmianie, gdy Peter zgadza się pomóc Nickowi Fury (Samuel L. Jackson) odkryć tajemnicę kilku ataków „żywiołaków”. Spider-Man i Mysterio (Jake Gyllenhaal) łączą siły, by walczyć ze spustoszeniem na Starym Kontynencie, jednak szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się pierwotnie wydawało.

