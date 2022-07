Tygodniowe nowości na Netflix. Sprawdź, co obejrzysz

W najbliższych dniach na Netfliksa trafi w końcu wyczekiwany „Gray Man” z Chrisem Evansem i Ryanem Goslingiem w głównych rolach. Zobaczymy także kolejny sezon uwielbianych „Dmuchaczy szkła” czy nowe odcinki „Virgin River”. Sprawdź, co jeszcze pojawi się na platformie.

„Gray Man” – piątek



Nieuchwytny oficer CIA odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza bezwzględny agent socjopata, który wyznaczył nagrodę za jego głowę.



„Dmuchacze szkła”, sezon 3. – piątek



Dziesiątka artystów staje w szranki o tytuł mistrza i nagrodę w wysokości 60 tysięcy dolarów. Kto wykona najpiękniejsze rzeźby ze szkła dmuchanego?



„Thirteen Hours that Save Britain” – sobota



W tym dokumencie eksperci analizują bitwę o Anglię, zwłaszcza jej punkt kulminacyjny 15 września 1940 roku - który zdeterminował losy narodu.



„Indyjscy mordercy. Rzeźnik z Delhi” – środa



W pobliżu więzienia w Delhi odkryte zostają zmasakrowane zwłoki i prowokacyjne listy. Tak zaczyna się policyjne polowanie na mordercę, który wydał wojnę systemowi.



„Park Jurajski. Obóz kredowy”, sezon 5. – czwartek



Szóstka nastolatków spędzających wakacje na obozie na wyspie Isla Nublar walczy o przetrwanie, gdy zamieszkujące ją dinozaury wydostają się na wolność.



„David A. Arnold. It Ain't For The Weak” – wtorek



David A. Arnold występuje w rodzinnym Cleveland, gdzie opowiada o małżeńskich kłótniach i roszczeniowych dzieciakach, przy okazji pozwalając nam zajrzeć do swojego domu.



„Uncle from Another World” – środa



Wujek Takafumiego, który przez 17 lat był w śpiączce, nagle się budzi, zaczyna mówić dziwnym językiem i zdaje się być w posiadaniu magicznych mocy.



„Alchemia dusz” – sobota



Potężna czarodziejka w ciele niewidomej kobiety spotyka mężczyznę ze znakomitej rodziny, który chce, żeby pomogła mu odmienić jego przeznaczenie.

