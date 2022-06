Cameron Diaz wraca do aktorstwa! Tajemnicę zdradził kolega z planu

Cameron Diaz kilka lat ogłosiła, że kończy karierę i przechodzi na aktorską emeryturę. Gwiazda głośno i odważnie mówiła, jak trudne są kanony piękna i wymagania wobec kobiet w branży filmowej.

W tym czasie aktorka poświęciła się życiu rodzinnemu. Na początku 2015 roku mężem gwiazdy został Benji Madden, muzyk rockowy z zespołu Good Charlotte. Ceremonia odbyła się w domu artystów w Los Angeles. Nowożeńcy wymienili przysięgi w obecności 100 gości, m.in. Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Drew Barrymore i Nicole Richie. Cztery lata później para powitała na świecie swoją córkę Raddix. Para chroni jednak jej wizerunek i na próżno szukać zdjęć pociechy aktorki i muzyka.

Emerytura Cameron Diaz nie trwała jednak długo. Do sieci właśnie trafiło nagranie rozmowy, w której udział wziął Jamie Foxx i Tom Brady. Futbolista jakiś czas temu także ogłosił emeryturę, ale wrócił po zaledwie 40 dniach. „Jestem relatywnie skuteczny w kończeniu emerytury” – ocenił sam siebie z dużym dystansem. Z konwersacji wynika, że Diaz potrzebuje wiedzieć, jak to się robi. Nagranie na Twitterze zamieścił Jamie Foxx. Oznacza to, że gwiazda powróci na ekrany i to właśnie w towarzystwie Foxx'a.

Cameron Diaz wraca do aktorstwa

Cameron Diaz i Jamie Foxx zagrają razem w filmie „Back in Action”. To nowa produkcja Netflixa. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Seth Gordon. Artysta na swoim koncie ma m.in. film „Baywatch. Słoneczny patrol”. Fabuła oraz inne nazwiska obsady są na razie tajemnicą. Nie wiadomo też kiedy możemy spodziewać się premiery.

