Mary Mara nie żyje. Aktorka zginęła w tragicznych okolicznościach

Mary Mara, znana aktorka została znaleziona w niedzielę rano. Kobietę odnaleźli policjanci, do których zgłoszenie dotarło o 8 rano. W pobliżu Cape Vincent (stan Nowy Jork, w pobliżu granicy z Kanadą) odkryto ciało Mary Mary, która prawdopodobnie się utopiła.

Aktorka odwiedziła swoją siostrę, a następnie wskoczyła do rzeki, żeby poćwiczyć, co skończyło się tragicznie. Gwiazda przebywała w letnim domu swojej siostry, Marthy w Syracuse. Dom położony jest nad rzeką w regionie Tysiąca Wysp. To miejsce, gdzie rzeka Świętego Wawrzyńca oddziela Kanadę od Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika z medialnych doniesień, 61-latka zginęła bez udziału osób trzecich, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, a śledztwo jest w toku.

Mary Mara nie żyje

Informację o śmierci Mary Mary potwierdził jej menadżer Craig Dorfman. „Mary była jedną z najwspanialszych aktorek, jakie kiedykolwiek poznałem” – napisał w oświadczeniu dla Variety. „Wciąż pamiętam, jak w 1992 r. zobaczyłem ją na scenie w »Mad Forest« na Broadwayu. Była elektryzująca, zabawna; była prawdziwą indywidualnością. Wszyscy ją kochali. Będzie nam jej brakowało” – czytamy w oświadczeniu.

Mary Mara role

Mary Mara zadebiutowała w 1989 roku w filmie telewizyjnym „Zaplanowane morderstwo”. Potem mogliśmy ją oglądać w takich serialach jak „Nash Bridges”, „Ostry dyżur”, „Dexter”, „Hope & Gloria”, „Nowojorscy gliniarze”, „Prawo i porządek” i „Lost”. Łącznie aktorka pojawiła się w 20 filmach i 40 programach telewizyjnych. Ostatni film, gdzie mogliśmy zobaczyć Mary Marę to „Break Even”.