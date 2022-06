Magda Gessler kręci film o swoim życiu. „Mógłby być tragikomedią”

Restauratorka, którą wszyscy dobrze znają z wieloletniej produkcji TVN, potwierdziła informację o tym, że pracuje nad filmem o swoim życiu na tegorocznej konferencji magazynu „Forbes Woman Polska”. Magda Gessler podała, że kanwą scenariusza będzie jej autobiografia „Magda” z 2021 roku.

– W tej książce jest o tym, jak zwalczać smutek, depresję, stany absolutnie ekstremalne dla każdej kobiety – utraty dziecka, utraty męża, dwukrotna wdowa… rzeczy, które naprawdę dla każdej z nas są prawdziwym dramatem, a stanowią później o naszej sile w zawodzie, w tym co możemy dać innym ludziom – przekazała restauratorka. Dodała także, że teraz przeżywa te wszystkie chwile ponownie, gdy ma więcej czasu dla siebie. – Ten film na pewno mógłby być tragikomedią. To moje życie było czasami fantastyczne, wesołe, a momentami było naprawdę zniewalająco smutne – mówiła.

Gessler o obsadzie swojego filmu



Portal WirtualneMedia.pl informuje, że Magda Gessler osobiście bierze udział w pracach nad tworzeniem scenariusza do produkcji i będzie jedną z reżyserek. Zdjęcia już się rozpoczęły, jednak nie została ujawniona obsada czy data premiery. – Chcę, żeby to był film w pięciu odcinkach. Chciałabym, żeby to było robione na tej zasadzie, że to są młodzi ludzie, młode aktorki, nieznane, i żeby ten casting dał szansę tym, którzy jeszcze nie są znani – przyznała restauratorka.

