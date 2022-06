„Thor: Miłość i grom”. Ostatni zwiastun przed premierą. Bóg Piorunów zbiera ekipę!

Nadchodzący film Marvela wyreżyserował Taika Waititi („Thor: Ragnarok”, „Jojo Rabbit”), w wyprodukowali Kevin Feige i Brad Winderbaum. W obsadzie zobaczymy oczywiście Chrisa Hemswortha ale też Natalie Portman, Tessę Thompson, Christiana Bale'a i samego Taikę Waititi.

O czym będzie nowy film Marvela?

„Thor: Love And Thunder” ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął – konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która – ku jego zdziwieniu – posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno.

Marvel pokazał właśnie nowy i zarazem ostatni zwiastun produkcji. Widzimy na nim, jak Thor zbiera ekipę, która pomoże mu z Bogobójcą.

„Thor: miłość i grom”. Kiedy premiera?

Premiera filmu „Thor: miłość i grom” w polskich kinach już 8 lipca 2022.

