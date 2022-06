„Gdzie śpiewają raki”. Ekranizacja bestsellera niedługo w kinach. Reese Witherspoon opowiedziała o filmie

Film „Gdzie śpiewają raki” wyreżyserowała Olivia Newman na podstawie scenariusza napisanego przez nominowaną do Oscara Lucy Alibar („Bestie z południowych krain”). Taylor Swift tak zachwyciła się powieścią, że stworzyła piosenkę zainspirowaną postaciami. Za produkcję filmu odpowiada Reese Witherspoon i Lauren Neustadter. Aktorka, znana nam dobrze z hitów takich jak „Legalna Blondynka” czy „The Morning Show”, opowiedziała, jak wyglądała praca na planie.

„Gdzie śpiewają raki”. O czym jest film?

Przez lata w miasteczku Barkley Cove krążyły plotki o dziewczynie z bagien, przez co Kya nigdy nie zbliżyła się do społeczności. W rzeczywistości Kya nie jest taką, za jaką uważają ją mieszkańcy. To bardzo wrażliwa i inteligentna dziewczyna, której brakuje bliskości drugiego człowieka.

Kiedy Kya powoli otwiera się na nowy i zaskakujący świat, dziewczyna zostaje podejrzana o morderstwo. W miarę rozwoju sprawy werdykt dotyczący tego, co faktycznie się wydarzyło, staje się coraz bardziej niejasny, grożąc ujawnieniem wielu tajemnic kryjących się na bagnach.

W filmie „Gdzie śpiewają raki” zobaczymy Daisy Edgar-Jones jako Kya Clark, Taylora Johna Smitha („Ostre przedmioty”) jako Tate Walkera, Harrisa Dickinsona („King’s Man: Pierwsza misja”.) jako Chase Andrewsa, Michaela Hyatta jako Mabel, Sterling Macer, Jr. jako Jumpin i Davida Strathairna (Nomadland) jako Toma Miltona.

Premiera filmu „Gdzie śpiewają raki”

Film „Gdzie śpiewają raki” w kinach od 19 sierpnia.

Czytaj też:

„Ród smoka” od HBO Max. Zobaczcie oficjalny plakat prequelu „Gry o tron”