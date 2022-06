Weekendowe nowości na HBO Max. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Filmy, seriale, dokumenty i programy. HBO Max, jak co tydzień, przychodzi do swoich subskrybentów ze świeżymi nowościami. Oto lista produkcji, które obejrzycie.

„Irma Vep”



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Miłość ponad czasem”



Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare oraz Henrym, którzy jako małżeństwo borykają się z problemem... podróży w czasie.



„Ojciec panny młodej”



Para z wieloletnim stażem, Billy (Andy Garcia) i Ingrid (Gloria Estefan), są zaskoczeni, gdy ich najstarsza córka Sofia (Adria Arjona) przyjeżdża do Miami z wizytą i przedstawia im swojego nowego chłopaka, a właściwie już narzeczonego, Adana (Diego Boneta) oraz ich plany na szybki ślub i dalsze życie wspólne życie w Meksyku.



„Bez skazy”



W ramach rehabilitacji po wylewie Walt Koontz uczęszcza na lekcje śpiewu. Jego mentorem zostaje znienawidzony dotąd sąsiad Rusty.



„Rozmowy z przyjaciółmi”



Opowieść o dwóch studentkach college'u, Frances i jej najlepszej przyjaciółce Bobbi, oraz o dziwnym, nieoczekiwanym związku, jaki nawiązują z małżeństwem, Melissą i Nickiem.



„Tajemnice Dumbledore'a”



Grindelwald wraz ze swoją armią dąży do przejęcia władzy na świecie. Dumbledore i Newt z pomocą przyjaciół chcą temu zapobiec.



„My dinner with Herve”



Historia dziwnej przyjaźni dwóch mieszkańców Los Angeles. Borykający się z kłopotami dziennikarz, Danny Tate (Jamie Dornan) nawiązuje nić sympatii z aktorem Hervém Villechaizem (Peter Dinklage). Obaj mężczyźni jeszcze nie wiedzą, że ich znajomość pozmienia ich życia na zawsze.



„Dirty War”



Brytyjska policja otrzymuje wiadomość, że na terenie kraju pojawili się terroryści wyposażeni w bomby zdolne wyrzucać radioaktywną substancję.



„Arktyka”



W środku arktycznej tundry rozbija się samolot z jedynym pasażerem.



„Dom, który zbudował Jack”



Kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, który w swoich zbrodniach upatruje mrocznych dzieł sztuki.



„Climax”



Choreograf Selva i DJ Daddy przesłuchują kulkunastu tancerzy, szukając potencjalnych członków swojej nowej grupy. Po wyczerpującym treningu rozpoczynają z nimi imprezę, orientując się, że do sangrii ktoś wrzucił LSD.



„The Janes”



W Chicago w 1972 roku policja aresztowała siedem kobiet, które należały do tajnej grupy. Używając kryptonimu Jane i bezpiecznych domów, zbudowały podziemną usługę dla kobiet szukających bezpiecznej, niedrogiej i nielegalnej aborcji.



„Dyktator”



Historia dyktatora Aladeena, który podczas wizyty w Ameryce na własnej skórze doświadczy, co znaczy demokracja.



„Jestem Bolt”



Zobaczcie z bliska, co tak naprawdę oznacza bycie Usainem Boltem - od treningów po rywalizację na światowej arenie. Bolt, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście!Czytaj też:

QUIZ dla znudzonych na dobry początek weekendu!