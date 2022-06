„Ojciec panny młodej” – nowy film z Andym Garcią i Glorią Estefan. Już od jutra w HBO Max!

Para z wieloletnim stażem, Billy (Andy Garcia) i Ingrid (Gloria Estefan), są zaskoczeni, gdy ich najstarsza córka Sofia (Adria Arjona) przyjeżdża do Miami z wizytą i przedstawia im swojego nowego chłopaka, a właściwie już narzeczonego, Adana (Diego Boneta) oraz ich plany na szybki ślub i dalsze życie wspólne życie w Meksyku.

Niespodziewane rewelacje przekazane przez Sofię powstrzymują Billy'ego i Ingrid przed ujawnieniem decyzji o ich własnym małżeństwie i fakcie, że planują się rozwieść. Oboje zgadzają się opóźnić ogłoszenie tych wieści i dla dobra rodziny zagrać kochającą się parę.

Tradycjonalista Billy jest początkowo przeciwny ślubowi, ale w końcu ulega namowom, pod warunkiem, że jego opinia jako ojca panny młodej będzie mieć decydujący wpływ we wszystkich sprawach dotyczących wesela. Billy – jako wybitny architekt i człowiek bardzo rodzinny – czuje, że jego ciężko wypracowany sukces i pełne oddanie rodzinnemu dziedzictwu dają mu prawo do decydowania. Tylko dlaczego mimo wszystkich jego osiągnięć, nagle jest postrzegany jako ten zły facet?

To samo można również powiedzieć o równie upartym ojcu Adana, Hernanie (Pedro Damián), który niedługo potem pojawia się z własnymi przekonaniami, tradycjami i rodzinną dumą. Gdy obaj ojcowie zaczynają walczyć o przejęcie kontroli nad uroczystością, dochodzi do zderzenia się kultur i pokoleń, które forsują konkurencyjne dla siebie tradycje. Relacje rodzinne zostają wystawione na próbę…

Obsada i twórcy

W filmie występują m.in. Andy Garcia, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela Merced, Diego Boneta i Chloe Fineman.

Film Warner Bros. Pictures i HBO Max Ojciec panny młodej wyprodukowany został przez Plan B Entertainment. Reżyserem obrazu jest Gary „Gaz” Alazraki (My, dobrze urodzeni, serial Klub Cuervos), a producentami z ramienia Plan B Entertainment nagrodzeni Oscarem Dede Gardner i Jeremy Kleiner (Minari, Moonlight, Zniewolony. 12 Years a Slave oraz Jedz, módl się, kochaj) oraz Paul Michael Perez (No manches Frida, Części zamienne). Autorem scenariusza jest Matt Lopez (serial Promised Land, Uczeń czarnoksiężnika), który napisał go na podstawie powieści Edwarda Streetera. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Brad Pitt, Andy Garcia, Ted Gidlow oraz Jesse Ehrman.

Wraz z Alazrakim and filmem pracował zespół, w którym znaleźli się: odpowiedzialny za zdjęcia Igor Jadue-Lillo (Ponad wszystko, Wszystko w porządku), scenografka Kim Jennings (Joker, Ocean's 8), montażysta Jon Poll (Bombshell, Król rozrywki), kompozytor Terence Blanchard (Pewnej nocy w Miami, Czarne bractwo. BlacKkKlansman) i projektantka kostiumów Caroline Eselin-Schaefer (Gdyby ulica Beale umiała mówić, Moonlight).

Kiedy premiera filmu „Ojciec panny młodej”?

Premiera filmu „Ojciec panny młodej” („Father of the Bride”) odbędzie się 16 czerwca w HBO Max.

