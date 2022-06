Te filmy znikną z HBO Max do końca czerwca. Sprawdź, co warto nadrobić!

Mamy dla was pełną rozpiskę produkcji, które usunięte zostaną z platformy HBO Max do końca czerwca 2022 roku. To między innymi „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”, „Niania” czy „Atlantyda”. Pospiesz się, jeżeli chcesz obejrzeć te produkcje!

1 czerwca



„Mallory”



6 czerwca



„Yvonne Orji: Mamo, udało się!”



11 czerwca



„Bill i Ted ratują wszechświat”



14 czerwca



„Defendor”



15 czerwca



„Zjazd”



17 czerwca



Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera: Opowieść Zacka Snydera



18 czerwca



„Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna”



30 czerwca



„Cały świat Romy”„Z dymkiem”

„Bagdad, mój cień”„Wszyscy zmarli”

„Motyle”

„Łowcy zombie”

„Niania”

„Spirala”„Rekrut”

„Ziemia żywych trupów”

„Niania i wielkie bum”„Sekretne życie Waltera Mitty”

„Rodzinny weekend”„Zabierz mnie w miłe miejsce”

„Atlantyda”

„Dopóki ślub nas nie rozłączy”

„Pod gołym niebem”

„Syn ptasznika”Czytaj też:

Będzie 2. sezon „Tokyo Vice”! „Fenomenalna” reakcja widzów