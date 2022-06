Nowa „Akademia Pana Kleksa”. Tomasz Kot: Czuje presję i olbrzymi zaszczyt

„Akademia Pana Kleksa” to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę.

Tomasz Kot i Antonina Litwiniak o filmie „Akademia Pana Kleksa”

Obsada do filmu „Akademia Pana Kleksa” ogłoszona została oficjalnie podczas konferencji prasowej 31 maja tego roku. Aktorzy podzielili się ze zgromadzonymi swoimi spostrzeżeniami na temat nadchodzącej produkcji.

– To ogromne wyzwanie, a jak człowiek się mierzy z wyzwaniem, to wie, że żyje. To dla mnie również olbrzymi zaszczyt, ponieważ w mojej świadomości Piotr Fronczewski jest absolutnie najfantastyczniejszym Kleksem, więc czuję także presję. Sam fakt, że mogę wejść na plan, realizować ten film, taki pomnik z naszego dzieciństwa to niezwykłe przeżycie, ponieważ w naszych głowach ma on ogromny ładunek emocjonalny, zwłaszcza w moim pokoleniu – mówił Tomasz Kot, filmowy Pan Kleks.

– Czuję wszystkie emocje na raz, przede wszystkim podekscytowanie, bo aktorstwo od zawsze było moim marzeniem. Więc to, co teraz robię i sposób w jaki tworzymy ten projekt jest jego spełnieniem – dodała Antonina Litwiniak, która wciela się w Adę Niezgódkę.

Akademia Pana Kleksa będzie szkołą międzynarodową

Twórcy podkreślili, że ważnym elementem filmu jest aspekt edukacyjny. Akademia Pana Kleksa będzie szkołą międzynarodową, w której uczyć się będą dzieci z całego świata.

– Robimy film dla dzieci, nie namawiamy szkół, żeby chodziły do kin, bo to jest lektura. Chcemy, żeby oglądały go dwa trzy razy, bo to świetna rozrywka. Aspekt edukacyjny, który proponujemy jest tak samo nowoczesny i nowatorski jak cała ta produkcja – mówi reżyser i producent filmu, Maciej Kawulski.

